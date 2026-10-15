'2026 경기인디뮤직페스티벌' 17~18일 수원 서호잔디광장서 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 수원시는 17일부터 이틀간 인디뮤직페스티벌을 개최했다
- 체리필터·새소년·크라잉넛·넬·YB 등이 수원서 공연했다
- 인디스땅스 결선과 먹거리·체험·무료셔틀도 운영했다
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신예 발굴 '인디스땅스' 결선·해외 뮤지션 무대...무료 셔틀버스 운행
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 체리필터, 새소년, 크라잉넛, 넬, 와이비(YB) 등 국내 대표 뮤지션들이 대거 참여하는 '2026 경기인디뮤직페스티벌'이 오는 17일부터 18일까지 이틀간 수원 서호잔디광장에서 펼쳐진다.
15일 도에 따르면 경기도와 수원특례시가 주최하고 경기콘텐츠진흥원이 주관하는 경기인디뮤직페스티벌은 올해로 6회째를 맞이했다. 행사에서는 국내외 정상급 인디 뮤지션부터 신예 아티스트까지 다채로운 공연과 먹거리, 체험 프로그램이 제공된다.
축제 첫날인 17일에는 체리필터와 새소년을 필두로 일본의 애쉬다히어로(ASH DA HERO), 테종, 싱가포르의 헤븐브로트미헬(Heaven Brought Me Hell), 다다다, 캔트비블루, 키라라, 캐치더영 등이 무대를 꾸민다.
아울러 이날 신예 인디 뮤지션 발굴·지원 프로그램인 '인디스땅스'의 최종 결선 무대도 함께 펼쳐진다. 치열한 경합을 뚫고 결선에 진출한 5개 팀이 우승을 놓고 실력을 겨룰 예정이다.
이튿날인 18일에는 크라잉넛, 넬, YB를 비롯해 루아멜, 대만의 주이하츠(Juui Hatsu), 매미, 중식이, 윈디시티, 더 픽스, 내귀에도청장치, 김민규(델리스파이스·스위트피), 3호선 버터플라이 등이 출연해 현장의 열기를 더한다.
행사장 내에는 다채로운 먹거리 부스와 부대 체험 공간이 마련되며 관람 구역은 스탠딩존과 피크닉존으로 나눠 운영해 관람객 편의를 높였다.
주최 측은 관람객의 교통 편의를 고려해 수원역과 성균관대역 등 인근 주요 지하철역과 행사장을 잇는 무료 셔틀버스를 운행할 계획이다. 상세 운행 노선과 배차 시간은 공식 누리집과 SNS를 통해 안내된다.
사전 판매된 얼리버드 입장권이 일찍이 매진되는 등 개막 전부터 음악 팬들의 뜨거운 관심이 집중되고 있다.
공연 타임테이블 및 입장·관람 안내, 셔틀버스 이용 등 자세한 내용은 경기인디뮤직페스티벌 공식 누리집 및 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.
1141world@newspim.com