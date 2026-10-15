안양시, 16일 범계역 광장서 '제31회 여성 진로 페스티벌' 개최

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 16일 범계역 광장에서 여성 진로 페스티벌을 연다
- 행사는 AI 기반 미래 직종 체험과 여성 창업 상담을 지원한다
- 9개 기업이 현장면접을 진행하고 이력서 촬영 등도 마련한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 오는 16일 롯데백화점 평촌점 앞 범계역 광장에서 경력 보유 여성 등 구직 희망 여성을 위한 '제31회 여성 진로 페스티벌'을 연다고 15일 밝혔다.
안양여성인력개발센터가 주관하고 안양시가 후원하는 이번 행사는 '인공지능(AI), 내일(Job)을 연결하다'를 주제로 급변하는 디지털 환경에 맞춰 여성들의 취·창업을 다각도로 지원하고자 마련됐다.
행사장은 ▲직종 정보 체험관▲여성 창업 지원관▲취업 지원관 등 3개 구역으로 구분돼 맞춤형으로 운영된다.
'직종 정보 체험관'에서는 AI 윤리·보안 전문가, AI 프롬프트 엔지니어, 디지털 금융 교육 전문가, 사회복지 실무 전문가 등 미래 신산업 유망 직종을 소개하고 직접 체험할 수 있는 프로그램을 제공한다.
'여성 창업 지원관'에서는 라이프스타일 브랜드, 여행 플랫폼, 이커머스 등 다양한 분야의 창업 사례를 알리고 전문 컨설턴트와의 1대1 창업 상담을 지원한다.
'취업 지원관'에서는 더케어, ㈜비에스앤코, ㈜테라콤, 해찬실버스쿨 등 총 9개 기업이 참여해 사무·무역, 마케팅·디자인, 생산직, 사회복지·의료 분야 인재 채용을 위한 현장면접을 진행한다. 이 밖에 이력서 사진 촬영, 퍼스널 컬러 진단, AI 진로 처방전 등 다채로운 부대행사도 준비된다.
최대호 안양시장은 "신기술의 급격한 발전으로 일자리 지형이 바뀌는 가운데 이번 페스티벌이 여성들이 적성과 역량에 맞는 일자리를 발견하는 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 여성의 취·창업 역량 강화와 경제활동 참여 확대를 위한 지원을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com