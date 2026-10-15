과천시, 내달 1일부터 마을버스 요금 인상...성인 기준 1650원

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 15일 11월 1일부터 마을버스 요금을 최대 300원 인상한다고 밝혔다.
- 성인은 1650원, 청소년은 1160원, 어린이는 830원으로 각각 오른다.
- 과천시는 운송업체 적자 해소와 안정적인 노선 운영을 위해 인상을 결정했다.
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 오는 11월 1일 첫차부터 관내 마을버스 요금을 최대 300원 인상한다고 15일 밝혔다. 이번 요금 인상은 지난해 1월 이후 1년 10개월 만이다.
시는 지난해 10월 경기도 시내버스 요금 인상 당시 마을버스 요금 인상을 한차례 유보했으나 과천시 마을버스 요금이 경기도 내 시·군 중 가장 낮아 운송업체의 재정 적자가 심화됨에 따라 안정적인 노선 운영을 위해 요금 조정을 단행하게 됐다고 설명했다.
이에 따라 마을버스 요금은 교통카드 결제 기준 일반인(성인)이 기존보다 300원 오른 1650원, 청소년은 210원 오른 1160원, 어린이는 150원 오른 830원으로 각각 조정된다. 이는 경기도 시내버스 요금 체계와 동일한 수준이다.
그간 시는 시민들의 교통비 부담을 줄이고자 요금 인상을 억제해 왔으나 운송업체의 경영난 속에서 대중교통 서비스의 연속성을 확보하기 위해 조정을 결정했다.
신계용 과천시장은 "시민의 경제적 부담을 고려해 요금 인상을 최대한 미뤄왔으나 운송업체의 경영난 확대로 서비스 안정성이 위협받는 상황에 이르렀다"며 "시민 부담을 최소화하는 선에서 불가피하게 내린 결정인 만큼 안전하고 편안한 대중교통 환경을 만드는 데 만전을 기하겠다"고 말했다.
과천시는 65세 이상 어르신과 13~18세 청소년을 대상으로 시내·마을버스 교통비를 연간 최대 120만 원(월 최대 10만 원)까지 지원하는 '과천 토리패스' 제도를 적극 안내해 주민들의 교통비 부담을 완화할 계획이다.
1141world@newspim.com