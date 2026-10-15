사천해경, 가을철 어선 안전관리 간담회…안전수칙 공유

AI 핵심 요약beta
- 사천해경은 15일 낚시어선·어촌계장과 안전 간담회를 열었다
- 해경은 장비 점검과 구명조끼 착용 등 안전수칙을 당부했다
- 소형어선에 구명조끼를 보급하고 위험수역 주의를 안내했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천해양경찰서가 가을철 낚시와 조업 등 해상활동 증가에 대비해 선제적인 사고 예방에 나섰다
사천해양경찰서는 15일 하동파출소 관내 낚시어선 종사자와 어선 밀집 항포구 어촌계장을 대상으로 해양사고 예방을 위한 안전 간담회를 개최했다고 밝혔다.
사천해경은 참석자들에게 출항 전 항해·기관 장비와 구명설비 점검, 승선원 명부 제출, VHF 등 통신수단 상시 청취를 당부했다. 낚시어선 안전요원 배치와 구명조끼 착용, 음주운항·과승 금지 등 안전운항 수칙도 안내했다.
현장 종사자들이 겪는 안전관리의 어려움과 해양안전을 위협하는 요소에 대한 의견도 들었다.
해경은 2t 이하 소형 어선을 대상으로 허리벨트형 구명조끼를 보급하고 올바른 착용법을 알리는 교육과 캠페인도 진행했다.
향기도와 난조도 일대의 항해 위험성도 설명했다. 이 해역에는 간출암과 수중 암초가 많아 선박 운항 때 각별한 주의가 필요하다. 해경은 실제 사고 사례와 현장 경험을 바탕으로 위험수역 정보를 공유하고 감속 운항과 주변 경계를 당부했다.
박광호 서장은 "가을철에는 낚시어선과 어선의 해상활동이 늘어 작은 부주의도 큰 인명사고로 이어질 수 있다"며 "출항 전 장비를 철저히 점검하고 구명조끼 착용과 통신수단 청취를 생활화해 달라"고 당부했다.
m25322532@newspim.com