남해군 '다랭이마을 달빛산책' 행사…체험 프로그램 다채

AI 핵심 요약beta
- 남해군은 31일 다랭이마을에서 달빛산책을 개최한다
- 행사는 마을답사와 체험, 등불걷기, 공연으로 구성됐다
- 민박체험은 15팀을 모집하며 참가비는 3만원이다
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[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 가을 정취가 짙어지는 경남 남해 다랭이마을에서 등불과 달빛을 벗 삼아 마을의 풍경과 이야기를 만나는 이색행사가 열린다
남해군은 오는 31일 남면 다랭이마을 일원에서 주민과 여행자가 함께하는 '다랭이마을 달빛산책'을 개최한다고 15일 밝혔다. 행사는 마을답사와 체험 프로그램, 등불걷기, 공연 등으로 구성된다.
행사는 오전 11시 주민도슨트와 함께하는 마을답사로 시작한다. 참가자들은 주민 안내에 따라 다랭이마을의 역사와 마을 이야기를 살펴본다.
오후 1시부터 5시까지는 채반 던지기와 다랭이논 패션쇼, 남해 알기 OX퀴즈 등이 진행된다. 주민들이 운영하는 장터와 체험부스도 마련된다.
오후 5시에는 등불을 들고 다랭이논 길을 걷는 달빛산책이 이어진다. 약 30분간 진행되는 산책에서는 '새아'와 '구슬아'의 버스킹 공연을 만날 수 있다.
오후 5시 30분부터는 재즈피아니스트 송광식과 재즈보컬리스트 이동우의 공연이 펼쳐진다. 공연은 다랭이마을의 바다를 배경으로 진행될 예정이다.
마을 민박체험도 운영한다. 모집 규모는 15팀이며 참가비는 3만원이다. 참가자는 마을민박에 머물며 다랭이마을의 풍경과 주민 공동체 문화를 체험할 수 있다.
다랭이논 패션쇼와 민박체험은 사전 신청이 필요하다. 참여를 원하는 사람은 행사 포스터의 QR코드를 통해 신청하면 된다.
m25322532@newspim.com