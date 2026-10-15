경기도, 경기평화광장 도민마켓 24~25일 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 15일 의정부서 24~25일 도민마켓을 개최한다고 밝혔다
- 지역 소상공인 40~50개 팀이 수공예품과 로컬푸드를 판매한다
- 양일간 대중가요·뮤지컬·클래식 공연을 무료로 선보인다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 오는 24일부터 25일까지 의정부 경기평화광장에서 '2026 경기평화광장 도민마켓'을 개최한다고 15일 밝혔다.
이번 행사는 지역 소상공인과 판매자들의 판로를 확대하고 지역경제를 활성화하기 위해 마련됐다. 경기도 대표 플리마켓인 '문호리 리버마켓'과 협업해 다양한 상품과 볼거리를 선보인다.
행사는 양일간 오전 10시부터 오후 6시까지 진행된다. 약 40~50개 판매팀이 참여해 판매자들의 개성과 정성이 담긴 핸드메이드 제품과 수공예품, 지역 특색 상품, 로컬푸드 등 다양한 상품을 판매할 예정이다.
24일에는 대중가요 그룹 딕 훼밀리와 뮤지컬 공연팀 위드유 컴퍼니가 무대에 오른다.
25일에는 아코엔터테인먼트의 아코디언 연주와 클래식 공연팀 스피릿 앙상블의 공연이 진행된다.
공연은 양일간 오후 1시와 2시에 각각 열릴 예정이다. 플리마켓과 함께 대중가요, 뮤지컬, 아코디언, 클래식 등 다양한 장르의 공연을 즐길 수 있다.
홍진수 경기도 자치지원팀장은 "도민마켓이 판매자에게는 새로운 판로를 제공하고, 도민에게는 다양한 상품과 문화공연을 함께 즐길 수 있는 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 경기평화광장을 활용해 도민이 일상에서 문화와 여가를 누리고 서로 소통할 수 있는 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.
'2026 경기평화광장 도민마켓'은 별도 입장료 없이 누구나 방문할 수 있다. 행사 관련 자세한 사항은 경기평화광장 홈페이지에서 확인할 수 있다.
asj7376@newspim.com