박명수·정준하, '무한상사-하와수 네버다이' 출격…윤두준·배윤경 합류

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박명수와 정준하가 '무한상사'로 돌아온다.

오는 12월 공개 예정인 '무한상사-하와수 네버다이'는 '무한도전' 멤버들이 가상의 회사 '무한상사' 직원으로 등장해 직장인의 애환을 유쾌하게 풀어내며 큰 사랑을 받았던 인기 시리즈 '무한상사'를 2026년의 감각으로 재탄생시킨 오피스 미스터리 코믹 드라마다.

어느덧 '무한상사'의 지박령이 된 '하와수'(박명수X정준하)와 이들에게 얽힌 저주가 있다고 믿는 직원들 사이에서 벌어지는 좌충우돌 소동극을 그린다. 기묘한 사건의 진실을 파헤치는 과정에서 펼쳐지는 예측 불가한 소동과 뜻밖의 동료애를 통해 색다른 재미를 선사할 전망이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 하와수 네버다이 윤두준, 박명수, 정준하, 배윤경(왼쪽부터). [사진=웨이브] 2026.10.15 moonddo00@newspim.com

'무한상사'의 원년 멤버인 박명수와 정준하는 세월이 흘러도 여전히 영업3팀을 벗어나지 못한 '대환장 콤비'로 돌아온다. 박명수는 매사 귀찮아하며 도망갈 궁리부터 하는 박차장으로, 정준하는 먹는 것에 진심이지만 숫자 앞에서는 놀라운 능력을 발휘하는 '인간 계산기' 정과장으로 분한다. 원작의 익숙한 캐릭터와 티키타카를 그대로 이어가는 두 사람이 새로운 인물들과 어떤 소동을 벌일지 기대를 모은다.

'하와수'와 함께 '무한상사'를 이끌어갈 또 다른 주인공으로는 배우 윤두준과 배윤경이 전격 합류한다. 지대한 역의 윤두준은 '하와수'를 해고하기 위해 본사에서 파견된 구조조정 전문가이자 통합 온라인마케팅팀 부장으로, 이들을 내보내려다 회사에서 벌어지는 기묘한 사건에 휘말린다. 통합 온라인마케팅팀 대리 민태리 역의 배윤경은 유명 보살 무당의 딸이자 서울대 출신 엘리트로, 남다른 영적 감각을 지닌 채 '하와수 지킴이'를 자처하는 인물이다. '하와수'를 둘러싸고 상반된 입장에 선 두 사람이 펼칠 예측 불가한 호흡에도 관심이 모인다. 이들과 함께 강기둥(나대영 역), 강여정(안영희 역), 김경민(엄한 역), 이병준(권회장 역), 강학수(김비서 역) 등 개성 넘치는 배우들이 합류해 다채로운 에피소드를 이끌어갈 예정이다.

한편 웨이브는 '무한상사-하와수 네버다이'의 12월 공개에 맞춰 현재 서비스 중인 '무한도전' 속 '무한상사' 시리즈 총 14개 에피소드를 4K 업스케일링 버전으로 함께 선보인다. 기존 팬들에게는 원작의 추억을 고화질로 다시 즐기는 기회를, 새로운 시청자들에게는 '무한상사' 세계관을 새롭게 접하는 즐거움을 선사할 예정이다.

웨이브 오리지널 '무한상사-하와수 네버다이'는 오는 12월 웨이브에서 독점 공개될 예정이다.

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