부산 남구 국힘 시·구의원들 "전재수 시장, 퐁피두센터 백지화는 시민 배신 행위"

AI 핵심 요약beta
- 부산 남구 국민의힘 시·구의원들은 14일 퐁피두 부산분관 중단에 반발했다
- 의원들은 부산시에 사업 백지화 과정과 판단 근거 공개를 촉구했다
- 의원들은 사업 재검토와 남구 문화·경제 손실 대책 마련을 요구했다
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부산시 후속 정책의 실효성 문제 제기
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 남구 국민의힘 소속 시·구의원들이 '퐁피두 부산분관 유치 중단'과 관련해 크게 반발하며 사업 재검토와 대책 마련을 촉구하고 나섰다.
의원들은 14일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "부산시가 시민 기대 속에 추진해 온 이기대 퐁피두센터 부산분관 사업을 전면 백지화했다"며 "결정 과정과 판단 근거를 구체적으로 공개해야 한다"고 주장했다.
의원들은 "이기대 퐁피두센터 백지화는 부산시민과 남구 주민의 기대와 신뢰를 저버리는 결정"이라며 "중단하는 이유를 시민들이 납득할 수 있도록 책임 있게 설명해야 한다"고 목소리를 높였다.
그러면서 "국제적 파트너십 상실과 행정 신뢰도 실추가 심각하게 우려된다"라며 "프랑스 퐁피두센터와의 협력관계는 장기간의 노력과 상호 신뢰를 바탕으로 구축돼 온 것이다. 향후 부산시의 국제 문화협력과 대외 신뢰도에 부정적인 영향을 끼칠 우려가 있다"고 직격했다.
이어 "사업 백지화로 인한 부산시민의 문화·경제적 기회 손실과 남구의 지역 발전 기회를 상실에 대해 실질적인 대책을 제시해야 한다"면서 "중요한 사업을 중단하거나 변경한다면 그에 상응하는 실질적인 대체 정책이 반드시 동반돼야 한다"고 날을 세웠다.
또 "시는 기존 미술관의 역량 강화와 북항 복합문화전시공간 조성 등을 후속 정책으로 제시했다"며 "이 계획만으로는 사업 철회에 따른 문화적 격차와 남구의 지역경제 위축 우려를 해소하기 어렵다"고 날을 세웠다.
의원들은 이날 전재수 부산시장에게 ▲퐁피두 부산 분관 사업 재검토 ▲프랑스 퐁피두센터와 협의 경과 공개와 사업 철회에 따른 국제적 신뢰 훼손 책임 ▲후속 문화정책이 아닌 남구의 문화·관광 및 지역 경제 발전 기회 상실에 대한 대책 등을 요구했다.
의원들은 "이번 결정에 대해 시민 앞에 책임 있게 설명하고, 무책임한 행정에 대해 전재수 시장의 각성을 촉구한다"라며 "부산시민의 문화 향유 기회와 지역 발전의 미래를 지키기 위해 시의회와 구의회 차원의 정책 검증과 대응을 이어 나갈 것"이라고 경고했다.
ndh4000@newspim.com