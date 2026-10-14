부안군의회, 제2차 공공기관 이전 핵심기관 전북 배치 '촉구'

AI 핵심 요약beta
- 부안군의회는 14일 제2차 공공기관 전북 이전 촉구 결의안을 채택했다
- 전북 특화산업 연계 금융·농생명 등 핵심기관 우선 배치를 요구했다
- 이전기관과 지역 협력으로 기업 유치와 일자리 창출을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
금융·연기금·농생명·첨단소재 등 특화산업 연계, 기업 유치·일자리 창출 촉구
[부안=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 부안군의회가 제2차 공공기관 이전을 앞두고 전북의 산업 기반과 연계한 핵심기관의 우선 배치를 정부에 촉구했다.
부안군의회는 14일 제375회 임시회 제2차 본회의에서 김원진 의원이 대표발의한 '제2차 공공기관 이전, 핵심기관 전북 이전 촉구 결의안'을 의원 만장일치로 채택했다고 밝혔다.
김 의원은 결의안을 통해 제2차 공공기관 이전이 수도권 집중을 완화하고 지방소멸 위기를 극복하기 위한 국가균형발전의 핵심 과제라고 강조했다.
특히 기관을 지역별로 단순 배분하기보다 각 지역의 산업·연구 기반과 연계해 이전 효과를 극대화하는 전략적 접근이 필요하다고 주장했다.
결의안에는 금융·연기금, 농생명·식품, 첨단소재·이차전지 등 전북의 특화산업과 연계할 수 있는 핵심 공공기관을 우선 배치하고, 전북혁신도시와 지역산업 간 시너지 효과를 높여 전북을 국가균형발전의 새로운 성장거점으로 육성해야 한다는 내용이 담겼다.
또한 공공기관 이전을 통해 수도권 일극체제를 완화하고 지역 간 격차와 지방소멸 위기를 극복하는 한편 이전기관과 지역 기업·연구기관 간 협력을 강화해 기업 유치와 양질의 일자리 창출, 지역경제 활성화로 이어지도록 정부와 관계기관의 적극적인 지원을 촉구했다.
부안군의회는 전북이 국민연금공단을 중심으로 한 금융 기반과 농촌진흥청을 중심으로 한 농생명 기반을 갖추고 있으며, 새만금과 첨단소재·이차전지 등 특화산업을 보유한 만큼 핵심 공공기관 이전을 통해 지역 성장동력을 확충할 수 있다고 강조했다.
이현기 의장은 "제2차 공공기관 이전은 지역 간 격차를 해소하고 새로운 성장동력을 마련할 중요한 기회"라며 "전북의 산업적 강점과 지역 여건이 충분히 반영되기를 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com