부산교육청, 직업계고 취업역량 지원 강화…38개교 컨설팅 실시

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 14일 직업계고 지원사업 컨설팅에 나섰다
- 직업계고 38교를 대상으로 교육과정과 현장실습 등을 점검한다
- 공업계열 20교에는 전문가들이 방문해 맞춤형 컨설팅을 진행한다
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각 학교 맞춤형 지원 취업역량 제고
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 직업계고에 취업역량과 취업 활성화를 적극 지원하기로 했다.
시교육청은 10월 한 달간 '직업계고 지원사업 컨설팅'에 나선다고 14일 밝혔다.
학교별 지원사업의 추진 중인 세부 내용과 현황, 기자재 등 운영 실태를 점검하고 우수사례를 발굴·공유할 예정이다.
참여 학교들은 마이스터고 4교, 특성화고 32교, 고등학교기술학교 1교, 산업학교 1교 등 총38교가 참여한다.
NCS기반 교육과정, 직업계고 학점제, 현장실습 운영, 실험·실습 기자재 운영, 실습실 안전보건관리 등을 중점으로 한다.
공업계열 20개교에 대해서는 직업계고 관리자, 담당교사, 교육청 담당자 등으로 구성된 전문가 그룹이 학교 현장을 방문해 컨설팅을 진행할 예정이다.
시교육청은 컨설팅을 바탕으로 학교별 보완 조치와 성과 분석을 내년 초까지 이어가며 우수사례 직업계고 취업역량강화 워크숍 등을 통해 공유한다.
김석준 교육감은 "학교마다 다른 여건과 어려움을 현장에서 직접 확인하고 함께 해법을 찾는 과정"이라며 "직업계고 학생들이 지역산업이 필요로 하는 인재로 성장할 수 있도록 학교별 맞춤형 지원을 강화하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com