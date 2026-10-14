"항공권 할인과 안전 체험까지"…부산시, '항공여행마켓 인 해양수도 부산'

AI 핵심 요약beta
- 부산시와 한국공항공사는 14일 항공여행마켓 개최를 밝혔다.
- 행사는 17일부터 18일까지 센텀시티역에서 항공권 할인 등을 제공한다.
- 시민들은 항공 안전체험과 경품행사에 참여할 수 있다.
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시민 안전 체험 프로그램 도입 교육 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 시민들에게 항공여행상품을 합리적인 가격에 구매할 기회가 제공된다.
부산시와 한국공항공사는 오는 17일부터 18일까지 이틀간 도시철도 2호선 센텀시티역에서 '2026 항공여행마켓 인 해양수도 부산'을 개최한다고 14일 밝혔다.
부산시와 한국공항공사가 공동 주최·주관하고 부산교통공사가 후원하는 이번 행사는 낮 12시부터 오후 7시까지 진행된다.
에어부산, 에바항공, 베트남항공, 비엣젯항공, 홍콩익스프레스항공 등 5개 항공사와 하나투어, 모두투어 등 2개 여행사가 참여한다.
참여 업체들은 국제선 항공권 할인과 할인코드·쿠폰을 제공한다. 해외 패키지여행 상품 상담과 예약도 진행하며, 현장 예약 금액에 따른 할인쿠폰과 국가·지역별 여행 특전을 마련한다.
현장에서는 경품 룰렛과 항공권·경품 추첨, 기념품 증정 등 업체별 이벤트도 진행된다.
올해는 항공여행상품 판매와 연계한 시민 참여형 항공 안전 체험 프로그램을 새롭게 선보인다. 에어부산 기내 좌석 9석을 설치한 공간에서 안전벨트와 산소마스크 등 기내 안전장비 사용법과 비상 상황 대응 요령을 배울 수 있다.
체험은 행사 기간 회당 20분씩 모두 14회 운영된다. 시는 보조배터리 기내 반입 규정 등 항공여행에 필요한 안전 정보를 담은 홍보물을 배부한다. 항공 안전수칙과 기내 준수사항을 주제로 한 퀴즈와 룰렛 행사도 진행한다.
현장 안전관리도 강화한다. 행사장 주요 지점에 안전·운영요원을 배치해 관람객 밀집도와 이동 동선을 관리하고, 종합상황실과 의료부스를 운영한다. 경찰·소방·응급의료기관과 비상 연락체계를 구축해 응급 상황에 대응할 계획이다.
박재홍 신공항국장은 "시민이 합리적인 가격으로 항공여행을 준비하고 지역 항공·여행업계에도 활력을 더하는 계기가 되길 바란다"며 "항공 안전 체험을 통해 시민이 안전수칙을 익히고 실천할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com