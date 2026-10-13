사천해경, 해양사고 예방 구명조끼 입끼 캠페인…사고 예방·안전문화 확산

AI 핵심 요약beta
- 사천해경은 13일 기관·단체장들과 구명조끼 착용 행사를 열었다
- 참석자들은 구명조끼를 입고 해양안전 실천 의지를 전했다
- 사천해경은 민관 협력과 홍보로 착용 문화 확산에 나선다
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천지역 기관·단체장들이 직접 구명조끼를 입고 해양안전 실천에 나섰다.
사천해양경찰서는 사천시 관내 기관·단체장들과 함께 해양사고 예방과 해양안전문화 확산을 위한 구명조끼 착용 실천 행사를 개최했다고 13일 밝혔다.
참석자들은 회의에 앞서 구명조끼를 직접 착용한 뒤 합동 기념촬영을 했다. 낚시와 수상레저 등 해양활동을 할 때 구명조끼 착용을 생활화해야 한다는 뜻도 함께 전했다.
사천해경은 이번 행사를 계기로 기관·단체장의 자발적인 참여를 확대하고, 민·관 협력을 바탕으로 현장 중심의 해양안전 활동을 이어갈 계획이다.
구명조끼 착용 문화를 지역사회에 정착시키기 위한 홍보 활동도 지속한다.
박광호 서장은 "구명조끼는 바다에서 생명을 지키는 기본적인 안전장치"라며 "기관·단체장들의 참여가 지역사회의 구명조끼 착용 문화 확산으로 이어지길 기대한다"고 말했다.
m25322532@newspim.com