강릉해경, 14일 오전 0시 위험예보제 '주의보' 발령

AI 핵심 요약beta
- 강릉해경은 13일 동해중부전해상 풍랑주의보를 예고했다
- 14일 0시부터 특보 해제 다음날까지 주의보를 발령했다
- 강풍과 최대 3.5m 파도에 연안 위험구역 관리를 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강릉해양경찰서는 14일 동해중부전해상에서 풍랑주의보가 발효될 예정이라고 13일 밝혔다.
이에 따라 연안 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계를 14일 오전 0시부터 기상특보 해제 후 다음날까지 발령하고 연안 및 해상 안전관리를 강화하기로 했다.
연안안전사고 위험예보제는 '연안사고 안전관리규정'에 따라 기상 악화나 자연재난으로 안전사고 발생 우려가 클 때, 국민에게 이를 사전 알림으로써 사고 예방을 도모하는 제도다.
기상청에 따르면 14일 새벽부터 동해중부전해상에서 바람이 강하게 불고 바다 물결이 최대 3.5m까지 높아질 것으로 보인다. 특히 방파제와 갯바위에서는 갑작스러운 너울성 파도가 발생할 수 있어 해안가 활동객들에게 주의가 요구된다.
이에 따라 강릉해경은 위험예보제 발령 동안 항·포구 및 방파제, 갯바위 등 연안 위험구역 순찰을 강화하고 해안가 이용객을 대상으로 안전수칙을 홍보 및 출입 자제를 계도하며 기상특보에 따른 선박 출항과 조업 및 수상레저 활동 통제를 실시할 예정이다.
또 위험 상황 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 긴급출동 태세를 유지하고 기상 상황 및 연안 안전사고 위험요인을 계속 확인할 방침이다.
김정수 서장은 "해안가에서는 잔잔해 보여도 갑작스러운 너울성 파도가 발생할 수 있어 인명사고로 이어질 수 있다"며 "방파제와 갯바위 등 위험 지역에서는 각별히 주의하고 기상특보 발효 시 해안가 출입을 자제해 달라"고 당부했다.
onemoregive@newspim.com