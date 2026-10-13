한밭교육박물관, 근현대 교육사 자료 공개 구입

AI 핵심 요약beta
- 한밭교육박물관은 13일 전국 교육유물 공개 구입을 진행한다고 밝혔다.
- 구입 분야는 음악·미술·대전교육·교육일반 등 4개 분야다.
- 소장자는 26~27일 신청 서류를 전자우편으로 제출하면 된다.
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개인 소장가·문화재 매매업자 대상 26~27일 전자우편 접수
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 한밭교육박물관이 한국 교육사의 발자취를 보존하고 전시·교육 자료로 활용하기 위해 전국의 교육유물을 공개 구입한다.
13일 박물관에 따르면 음악교육, 미술교육, 대전교육, 교육일반 등 4개 분야를 대상으로 '2026년 제2차 교육유물 공개 구입'을 진행한다.
이번 구입은 한국 교육사의 흐름을 체계적으로 조명하고 가치 있는 교육유물을 공공 문화유산으로 보존하기 위해 마련됐다.
주요 구입 대상은 조선시대부터 근현대인 1950년대까지 초·중등학교에서 실제 사용한 음악 관련 고서와 악보, '도화임본' 등 개화기 미술 교재류다. 근대 대전의 유치원과 각급 학교에서 활용한 교과서를 비롯해 다양한 교육 관련 유물도 수집할 계획이다.
유물 매도를 희망하는 개인 소장가와 문화재 매매업자 등은 박물관 홈페이지에서 신청 서류를 내려받아 작성한 뒤 오는 26~27일 전자우편으로 제출하면 된다.
접수된 유물은 서류 심사와 유물수증심의위원회 평가를 거쳐 최종 구입 여부가 결정된다. 다만 훼손이 심한 자료나 도난·도굴 등 취득 경위와 출처가 불분명한 유물은 구입 대상에서 제외된다.
자세한 내용은 박물관 홈페이지 공고문을 확인하거나 학예연구실로 문의하면 된다.
고영규 관장은 "우리 주변에 숨겨진 소중한 교육의 흔적을 찾아 공공의 문화유산으로 보존하고 미래 세대와 함께 나눌 수 있도록 소장자들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com