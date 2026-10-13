창원폴리텍대학, 라이온스 6개 클럽과 인재 육성 협약

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍Ⅶ대학 창원캠퍼스는 12일 라이온스 6개 클럽과 업무협약을 체결했다
- 양측은 지역 기술 인재 장학금 지원과 대학 시설 활용에 협력하기로 했다
- 상호 교류와 봉사활동을 추진하고 협력 사업과 홍보도 확대하기로 했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 대학과 봉사단체가 손잡고 지역 인재 지원에 나섰다.
한국폴리텍Ⅶ대학 창원캠퍼스는 지난 12일 국제라이온스협회 355-C지구 소속 6개 클럽럽과 인재 양성과 상호 교류 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.
협약에 참여한 클럽은 마산아카데미라이온스클럽, 창원아카데미라이온스클럽, 창원창마라이온스클럽, 창원백로라이온스클럽, 창원아리랑라이온스클럽, 창원하모니라이온스클럽이다.
협약에 따라 양측은 지역 기술 인재를 위한 장학금 지원과 대학 시설 활용에 협력한다. 상호 교류와 봉사활동을 추진하고, 대학과 라이온스클럽의 주요 사업을 알리는 데도 힘을 모으기로 했다.
라이온스클럽은 장학사업을 통해 학생들의 성장을 지원하고, 대학은 형제클럽 체육대회 등 교류 행사에 필요한 시설 활용을 돕는다. 양측은 앞으로 봉사활동과 사업 홍보 등 협력 분야도 확대할 계획이다.
조상원 한국폴리텍Ⅶ대학 창원캠퍼스 권역학장은 "이번 협약을 계기로 지역 기술 인재 양성과 지역사회 봉사에 함께 기여할 수 있도록 협력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com