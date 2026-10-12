부산시, 지방소멸대응기금 34억 추가 확보…투자계획 평가 '우수 등급'

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 12일 지방소멸대응기금 평가서 우수 등급을 받았다.
- 세대공유 캠퍼스와 청년 첫경력 이음 등 3개 사업을 추진했다.
- 추가 확보한 34억 원은 정주 여건 개선에 투입했다.
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청년 직무 교육·커뮤니티 공간 조성
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 청년의 안정적 지역 정착과 인구감소지역 정주 여건 개선 등을 통해 지방소멸 대응에 적극 나선다.
시는 2026년 지방소멸대응기금 광역계정 추가배분을 위한 투자계획 평가에서 우수 등급을 받았다고 12일 밝혔다.
이번 추가배분은 기금을 배분받은 전국 14개 시·도의 투자계획을 평가해 등급별로 재원을 나누는 방식으로 진행됐다. 부산시는 지역 여건과 주민 수요를 반영한 3개 사업을 제시해 우수 등급을 받았다.
추가 확보한 기금은 세대·활동, 청년·성장, 공간·정주를 주제로 한 사업에 투입된다.
세대공유 캠퍼스 조성 사업은 금정구에 있는 지역 대학의 유휴시설을 교육·문화·체육 공간으로 전환하는 내용이다. 학령인구 감소로 활용도가 낮아진 대학 시설을 지역사회에 개방해 세대 통합 거점으로 활용한다.
부산청년 첫경력 이음 프로젝트는 청년의 첫 일경험을 취업과 지역 정착으로 연결하는 사업이다. 전문 매니저 20명이 초기 상담부터 경력 설계까지 지원한다. 청년 1명에게 연간 50시간의 단계별 직무 역량 교육도 제공한다.
빈집플러스드림 사업은 인구감소지역의 장기 방치 빈집을 문화예술인 창작 공간과 주민 커뮤니티 공간으로 재생한다. 주거환경을 개선하고 원도심 골목상권 활성화도 뒷받침한다는 계획이다.
시는 기존에 확보한 지방소멸대응기금을 활용해 워케이션 활성화, 청년 로컬크리에이터 육성, 부산형 365 열린 시간제 어린이집 운영 등 지역 활력 사업도 추진하고 있다.
전재수 시장은 "이번 추가 확보는 지역 대학과의 협력, 청년 정착, 유휴공간 재생 등 부산의 특성을 반영한 결과"라며 "기금을 전략적으로 활용해 정주 여건을 개선하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com