창원시, 강림중공업과 860억 규모 투자협약…"공장 신설·150명 채용"

AI 핵심 요약beta
- 강림중공업이 12일 창원시와 860억 원 투자협약을 했다.
- 창원국가산단에 공장을 신설하고 150명을 신규 채용한다.
- 수주 증가와 신제품 양산에 대응해 생산역량을 키운다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강림중공업이 수주 물량 증가에 대응해 창원국가산단에 공장 신설과 함께 150명 채용을 추진한다.
경남 창원시는 12일 시청 접견실에서 강기윤 시장과 신한성 강림중공업 부사장이 참석한 가운데 860억 원 규모의 투자협약을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 강림중공업은 창원국가산업단지에 생산공장을 신설하고 150명을 신규 채용한다. 양측은 투자계획의 원활한 이행과 지역 일자리 창출을 위해 협력하기로 했다.
강림중공업은 1981년 설립된 조선기자재 전문기업이다. 선박용 보일러와 불활성가스 발생장치 등을 생산하며 세계일류상품에 7개 제품이 선정되는 등 기술력을 인정받고 있다.
이번 투자는 늘어난 수주 물량과 신규 개발제품의 양산에 대응하기 위해 추진된다. 신설 공장에서는 선박용 보일러와 신규 개발제품을 생산할 예정이다.
회사는 기존 창원공장과 별도로 생산거점을 확보해 제조 역량을 확대한다. 생산시설 확충으로 공정 동선을 개선하고 제조원가를 낮추는 한편 향후 수주 증가에도 대응한다는 계획이다.
신한성 부사장은 "안정적인 생산체계를 구축하고 수주 확대에 대응할 기반을 마련하게 됐다"며 "지역 인재를 채용하고 지역 기업과 협력해 지역경제 발전에 기여하겠다"고 말했다.
강기윤 시장은 "강림중공업의 생산시설 확충은 조선기자재 산업과 지역 제조업의 생산 역량을 높이는 투자"라며 "투자계획이 차질 없이 추진되도록 행정 지원을 이어가겠다"고 전했다.
창원시는 기업 지원을 강화하기 위해 '1직원 1사 전담제'도 시행할 예정이다. 기업별 담당 직원을 지정해 현장 애로사항을 파악하고 맞춤형 행정서비스를 제공하는 방식이다.
news2349@newspim.com