원주시, 초정밀 버스 위치 정보 '스마트쉘터' 구축 추진

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 12일 초정밀 버스 위치정보 스마트쉘터 사업에 선정됐다
- 폭염·한파 대응 쉘터를 8개 거점에 구축하고 9곳도 고도화한다
- 실시간 버스정보 제공으로 배차·노선 개선에 활용할 계획이다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 12일 과학기술정보통신부가 주관하는 '2027년 스마트빌리지 보급 및 확산 사업'에 '초정밀 버스 위치정보 제공 스마트쉘터' 사업이 최종 선정됐다고 밝혔다.
이 사업은 폭염과 한파를 피할 수 있는 스마트쉘터를 조성하고 기존의 버스정보시스템(BIS)을 초정밀 버스 위치정보시스템으로 발전시키는 것이 목적이다. 시는 대중교통 이용환경을 개선하는 동시에 시민에게 더욱 정확한 버스 정보를 제공할 계획이다.
원주시는 버스 이용 수요와 교통약자의 통행량이 많은 8개 주요 거점에 스마트쉘터를 구축하기로 했다. 대상지는 시외고속버스터미널(단계동), 남원로 남부시장(명륜1동), 롯데시네마(단구동), 한일주유소(태장2동), 강원정비기술학원(우산동), 문막새마을금고(문막읍), 건강보험심사평가원(혁신도시), 롯데캐슬2차(기업도시) 등이다.
스마트쉘터에는 냉·난방 설비와 공기청정기, 폐쇄회로텔레비전(CCTV), 비상벨 등이 설치되며 시민들이 안전하고 쾌적하게 버스를 대기할 수 있는 환경이 조성된다. 또 기존 운영 중인 9개 스마트쉘터도 고도화해 교통약자들이 버스 운행정보를 쉽게 확인할 수 있도록 화면 정보의 가독성을 높일 예정이다.
원주시는 기존 버스정보시스템과 연계해 초정밀 버스 위치정보서비스를 구축하기로 했다. 이 서비스는 지도에 실제 운행 중인 버스의 위치를 실시간으로 표시해 시민들이 버스의 운행 상황을 더 정확히 알 수 있도록 개선된다.
버스의 실시간 운행정보를 활용해 도착 예정시간의 정확도를 높이고 이 정보를 정류장 안내단말기와 개인 스마트폰에서도 확인하도록 해 시민들의 불편을 줄일 예정이다.
사업이 완료되면 원격 모니터링을 통해 스마트쉘터 등 관련 시설 운영 상태를 점검하고 이용 현황 및 버스 운행 데이터를 수집하고 분석할 계획이다. 수집된 데이터는 버스 배차 간격 조정 및 노선 개편 등 원주시의 대중교통 정책 수립에 활용될 예정이다.
고동철 원주시 교통행정과장은 "시민들이 폭염과 한파 속에서 버스를 기다리는 불편을 줄이고, 편리하고 안전한 대중교통 이용환경을 만들기 위해 이번 사업을 추진한다"고 말했다. 이어 그는 "스마트쉘터 조성과 초정밀 버스 위치정보서비스 구축을 차질 없이 진행해 시민들이 실질적으로 체감할 수 있는 대중교통 서비스를 제공하겠다"고 덧붙였다.
onemoregive@newspim.com