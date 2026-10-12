안산미래연구원, 차기 원장 공개 모집...19일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 안산미래연구원이 12일 차기 원장을 공개모집했다.
- 중장기 발전전략 수립과 정책대안 제시할 인물 선발이다.
- 지원서는 19일 오후 6시까지 방문·등기 접수한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서류·면접 심사 및 이사회 의결, 시의회 인사청문회 거쳐 최종 임명
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = (재)안산미래연구원은 안산시의 미래 발전을 위한 정책 연구를 이끌고 연구원 운영 전반을 총괄할 차기 원장을 공개 모집한다고 12일 밝혔다.
연구원에 따르면 연구원 홈페이지와 안산시 누리집, 하이브레인넷 등에 원장 공개모집 공고를 내고 본격적인 선임 절차에 착수했다.
이번 공모는 안산시의 중장기 발전 전략을 수립하고 지역 현안에 대한 실효성 있는 정책 대안을 제시하는 등 연구원의 체질 개선과 성장을 이끌 전문성과 경영 역량을 갖춘 적임자를 선발하기 위해 추진된다.
신임 원장의 임기는 임명일로부터 3년이며 연구원의 정책 연구 방향 설정과 조직 운영 등 경영 업무 전반을 총괄하게 된다.
선임 절차는 원장추천위원회의 서류 및 면접 심사를 통해 후보자를 추천한 뒤 연구원 이사회 의결과 안산시의회 인사청문회 등을 거쳐 최종 임명하는 방식으로 진행된다.
지원서 접수는 오는 19일 오후 6시까지 방문 또는 등기우편으로 접수할 수 있다. 세부 사항은 연구원 홈페이지 내 공고문에서 확인 가능하다.
연구원 관계자는 "안산의 지속 가능한 성장과 미래 경쟁력 강화를 위해서는 전문성과 정책적 통찰력을 겸비한 리더십이 필수적"이라며 "안산의 100년 미래를 함께 설계하고 실효성 있는 정책 연구를 이끌어갈 역량 있는 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com