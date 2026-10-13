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[기고] 앤트로픽, 헌책 활용한 AI 학습…저작권과 공정이용 경계 모호

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AI 핵심 요약

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  • AI 기업이 헌책을 구매해 스캔·학습하는 과정에서 소유권과 저작권의 구별이 쟁점이 됐다.
  • 미국 법원은 특정 모델 학습과 내부 대체본 제작은 공정이용으로 봤지만, 해적본 장기 보관은 부정했다.
  • 한국에서도 구매만으로 복제권이 이전되지 않아 이용 범위와 시장 영향에 따른 별도 검토가 필요하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박정인 덕성여대 AI DynaInfo 연구소 연구교수

헌책이 생성형 AI의 학습 자료로 활용되면서 책을 구매한 기업의 이용 권한이 쟁점이 되고 있다. 책을 샀다면 그 내용을 AI에 자유롭게 학습시켜도 되는가. 이 질문에 답하려면 책이라는 물건의 소유권과 그 안에 담긴 저작물의 이용 권한을 구별해야 한다.

구매 이후의 스캔, 데이터 보관, 학습과 서비스 제공은 각각 저작권법의 검토 대상이 된다. AI 기업이 책에 관심을 갖는 이유는 이해할 만하다. 편집을 거친 책은 문장과 논증이 비교적 정돈되어 있고, 긴 문맥 속에서 이야기를 전개한다. 앤트로픽 사건의 법원도 잘 구성된 분석과 좋은 글쓰기가 학습 자료로서 갖는 가치를 언급했다. 다만 책이 유용하다는 사실과 특정 책의 무단 이용이 정당하다는 판단은 별개다. 법원 역시 책을 사용하지 않는 다른 학습 방법이 가능하다는 점을 인정했다.

박정인 교수

이 문제를 구체적으로 보여주는 사건이 미국의 바츠 대 앤트로픽 소송이다. 작가 안드레아 바츠 등은 2024년 앤트로픽이 자신들의 책을 무단 복제했다며 소송을 제기했다. 앤트로픽은 해적 사이트에서 수백만 건의 도서 파일을 내려받았고, 2024년 봄부터는 중고책을 포함한 종이책도 대량 구매했다. 구매한 책은 제본을 해체해 스캔한 뒤 종이 원본을 폐기하고, 검색 가능한 디지털 파일로 보관했다. 이 자료 중 일부가 대규모 언어모델 학습에 사용됐다.

2025년 6월 23일 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원은 공정이용에 관한 일부 약식판결에서 이 과정을 나누어 판단했다. 특정 모델을 학습시키는 복제, 구매한 종이책을 디지털 자료로 대체하는 복제, 해적본을 취득해 영구적인 자료실을 구축하는 행위가 서로 다른 이용이라는 것이다. 이 구분을 생략하면 판결의 의미를 잘못 전달하게 된다.

법원은 특정 모델의 학습을 위한 복제에 있어서는 공정이용을 인정했다. 원작을 독자에게 전달하는 책의 목적과 언어의 통계적 관계를 분석해 새로운 문장을 생성하는 학습의 목적이 다르다는 점을 중시했다. 여기에는 해적본에서 만들어진 학습용 복제도 포함됐다. 그러나 원고들이 사용자에게 제공된 결과물의 저작권 침해를 주장하지 않았다는 사실관계가 중요했다. 원문이나 실질적으로 유사한 표현을 재현하는 서비스까지 같은 결론이 보장되는 것은 아니다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

구매한 종이책의 디지털 전환에도 별도로 공정이용이 인정됐다. 법원은 종이 원본을 폐기하고 내부에서 검색 가능한 대체본을 보유했으며, 외부에 배포하지 않았다는 사정을 고려했다. 이 판단을 '책을 사서 파쇄하면 스캔이 언제나 합법'이라는 공식으로 받아들여서는 안 된다. 구매한 물건을 처분할 권한과 저작물을 복제할 권한은 다르고, 이 사건의 디지털 전환은 구체적 이용 방식에 대한 공정이용 판단으로 허용된 것이다.

반면 해적본을 내려받아 장기간 보관한 자료실 구축에는 공정이용이 인정되지 않았다. 훗날 학습에 사용할 가능성이나 나중에 같은 책을 구매했다는 사정만으로 이전의 무단 취득이 정당화되지는 않았다. 당시 결정은 이 부분의 책임과 손해배상액을 최종 확정한 판결은 아니었다. 이후 당사자들은 합의했고, 법원은 2026년 7월 20일 15억 달러 규모의 집단소송 합의를 최종 승인했다. 이는 구매한 헌책의 스캔에 그만큼의 배상액을 선고했다는 뜻과는 다르다. 이 합의가 향후의 AI 학습이나 결과물 제공을 포괄적으로 허락한 것도 아니다.

학습이 출판시장에 미치는 영향도 신중하게 읽어야 한다. 법원은 AI가 경쟁 작품의 생산을 늘릴 가능성과 학습용 라이선스 시장의 형성 가능성을 고려하면서도, 이러한 사정 자체를 저작권법상 공정이용을 부정할 시장 손해로 보지 않았다. 저작권이 보호하는 표현의 시장과, 기존 작품에서 배운 뒤 새로운 작품을 만드는 경쟁을 구별한 것이다. 다만 이는 해당 미국 법원의 판단이며, 한국에서 학습용 시장의 보호 범위까지 같은 방식으로 확정된 것은 아니다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 저작권 침해 사이트에 대한 긴급차단 및 접속차단 제도 시행 첫날인 11일 서울 마포구 저작권보호원을 방문해 관계자들과 함께 의견을 나누고 있다. [사진= 문체부] 2026.05.11 fineview@newspim.com

우리나라에서도 출발점은 구매와 복제의 구별이다. 저작권법 제20조에 따라 적법하게 판매된 종이책의 재판매에는 배포권 소진이 적용될 수 있다. 그래서 헌책을 사고파는 행위와, 그 내용을 새 디지털 파일로 만드는 행위는 법적으로 다르다. 제16조가 정한 복제권은 책을 구매했다고 자동으로 이전되지 않는다.

스캔과 학습 과정에서 복제가 이루어진다면 이용허락이나 법률상 예외가 있는지 따로 살펴야 한다. 이때 핵심이 되는 규정은 저작권법 제35조의5의 공정이용이다. 저작물의 일반적인 이용 방법과 충돌하지 않고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 않아야 하며, 이용 목적과 성격, 저작물의 종류와 용도, 이용된 부분의 비중과 중요성, 현재 또는 잠재적 시장과 가치에 미치는 영향을 종합적으로 고려한다.

영리 목적이라는 이유만으로 곧바로 침해가 되는 것도, AI 학습이라는 이유만으로 예외가 인정되는 것도 아니다. 전체 책을 복제하는 필요성과 보관·이용 범위를 구체적으로 설명할 수 있어야 한다. 유료 디지털 교과서를 구매해 학습시킨 뒤 경쟁하는 교과서나 문제집을 만드는 경우에는 공정이용 인정에 불리한 사정이 생길 수 있다. 구매 사실 하나로 시장 대체 문제까지 해결되지는 않는다

헌책의 권리가 이미 소멸했을 것이라는 생각도 경계해야 한다. 중고책이거나 절판됐다는 사정, 출판사가 문을 닫았다는 사정은 저작권 소멸을 의미하지 않는다. 우리 법상 저작재산권의 보호기간은 원칙적으로 저작자 생존 기간과 사망 후 70년이다. 오래된 원작의 보호기간이 끝났더라도 번역문이나 삽화에는 별도의 권리가 남아 있을 수 있다. 학습 자료의 적법성을 확인할 때에는 발행 연도뿐 아니라 저작자와 해당 판본의 권리관계까지 확인해야 한다.

이러한 불확실성을 줄이려면 AI 기업은 자료의 출처와 이용 과정을 관리해야 한다. 어느 판본을 어떻게 확보했고, 어떤 모델 학습에 사용했으며, 원본과 가공본을 어디에 얼마나 보관하는지 기록할 필요가 있다. 외부 업체에 스캔이나 전처리를 맡길 때에는 재사용과 재판매의 범위도 정해야 한다. 원작의 표현이 서비스에서 재현되는 위험을 점검하고, 권리자의 이의 제기를 처리할 절차를 갖추는 일도 필요하다. 이런 관리 체계가 공정이용을 자동으로 보장하지는 않지만, 이용의 범위와 영향을 설명하는 근거가 된다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 저작권 침해 사이트에 대한 긴급차단 및 접속차단 제도 시행 첫날인 11일 서울 마포구 저작권보호원을 방문해 불법사이트에 강력히 대응하겠다는 각오를 다지며 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진= 문체부] 2026.05.11 fineview@newspim.com

출판계는 AI 학습용 거래를 설계할 때 실제로 누가 어떤 권리를 허락할 수 있는지부터 확인해야 한다. 종이책 출판에 관한 계약만으로 출판사가 모든 AI 이용을 허락할 수 있다고 단정하기 어렵다. 저자와 번역자 등 관련 권리자의 계약을 검토하고, 학습용 복제와 원문 검색·제공의 허용 범위를 명확히 해야 한다. 사용료와 수익 배분, 자료 보관 기간, 제3자 제공 조건을 구체화하면 AI 기업도 예측 가능한 조건 아래 출판물을 학습자료로 확보할 수 있다.

자료 확보 방식은 책의 보존과도 연결된다. 절판본이나 희귀 도서를 대량으로 파쇄하는 방식이 확산될 경우 실물 자료를 지킬 방안도 함께 논의해야 한다. AI 학습을 위한 디지털화와 도서의 보존이 함께 이루어지도록 공공기관과 출판계가 협력할 수 있다. 저작권 문제를 해결했다고 해서 모든 실물 자료의 폐기가 바람직해지는 것은 아니다.

바츠 사건이 주는 과제는 각 이용 단계의 법적 근거를 구체화하는 일이다. 적법하게 책을 확보하고, 복제와 학습의 범위를 설명하며, 서비스가 원작의 시장에 미치는 영향을 관리해야 한다. 공정이용이 인정될 여지는 열어 두되, 그 범위를 넘어서는 이용에는 권리자와의 계약을 마련해야 한다. 이 경계를 확인할 수 있는 기록과 거래 조건이 갖추어질 때, 책에 축적된 지식을 AI 발전에 활용하면서 다음 책을 쓸 창작자의 기반도 지킬 수 있을 것이다.

*박정인 교수(법학박사)는 대통령 국가지식재산위원회 본위원회 위원, 문체부 저작권보호심의위원회 심의위원, 문체부 여론집중도조사위원회 상임위원, 인터넷주소분과위원회, 웹콘텐츠 활성화위원회 자문위원, 강동구 공직자윤리위원회 심의위원, 경찰청 사이버범죄 강사 등 여러 국가 위원을 역임했다. 공공기관 대상 법령입안강의를 하며, 대학에서 특허법, 저작권법, 산업보안법, 과학기술법, 정보보안법, 디지털증거법, ICT트러스트공학, 일반 산업안전, 중대재해법 등을 강의한다. 한국인터넷진흥원, 한국콘텐츠진흥원, 인텔리콘 메타연구소, 해인예술법연구소, 숙명여대 초빙교수, 단국대 연구교수 등을 역임했다.

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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정의선 취임 6년, 로봇 상용화 눈앞 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 오는 14일 취임 6주년을 맞는 가운데 미래 성장동력으로 추진해 온 로봇 사업이 상용화를 향한 시험대에 올랐다. 현대차그룹은 2028년 미국 자동차 공장에 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 투입하고 연간 3만대 규모의 생산능력을 확보할 계획이다. 자동차 제조를 넘어 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 피지컬 AI 기업으로 사업 영역을 넓히겠다는 전략이다. 관건은 수익성이다. 보스턴다이내믹스는 2021년 현대차그룹에 인수된 이후 지난해까지 약 1조7000억원의 누적 손실을 기록했다. 로봇 상용화 기대에 기업가치가 높아지고 있지만 실제 투자금 회수와 자동차 생산성 개선으로 이어지는지는 아직 검증되지 않았다. 특히 보스턴다이내믹스의 지분이 정 회장 개인과 현대차·기아 등 여러 주체에 나뉘어 있어 로봇 사업의 성장과 현대차 주주가 얻는 경제적 이익을 구분해 평가해야 한다는 지적이 나온다. [인포그래픽=챗GPT] 2026.10.12  ◆ 그룹의 로봇 가치, 현대차 주주 몫과는 다르다 12일 자동차 업계에 따르면 현대차그룹의 로봇 전략은 보스턴다이내믹스를 중심으로 구체화하고 있다. 정 회장 취임 직후인 2020년 12월 인수를 결정한 뒤 2021년 6월 지배지분 80% 인수를 마무리했다. 당시 정 회장도 개인 자금을 투입해 지분 20%를 확보했다. 이후 추가 출자 등을 거치며 지분 구조가 달라졌다. 지난 7월 잔여 지분 인수 추진 당시 보스턴다이내믹스 지분은 HMG글로벌 56.4%, 정 회장 22.6%, 현대글로비스 11.25%, 소프트뱅크 9.65%로 보도됐다. HMG글로벌은 현대차와 기아, 현대모비스가 참여한 투자법인이다. HMG글로벌 지분은 현대차 49.5%, 기아 30.5%, 현대모비스 20%로 구성됐다. 이를 적용하면 당시 현대차의 HMG글로벌 경유 보스턴다이내믹스 간접 지분은 약 27.9%다. HMG글로벌이 보유한 지분 56.4%에 현대차의 출자 비율 49.5%를 곱한 수치다. 소프트뱅크 잔여 지분을 기존 보유 비율에 따라 배분하면 HMG글로벌 62.5%, 정 회장 25%, 현대글로비스 12.5%로 조정되는 구조다. 이 경우 현대차의 HMG글로벌 경유 간접 지분은 약 30.9%로 높아진다.  그룹이 보스턴다이내믹스 지분을 모두 확보하더라도 로봇 사업의 성과를 현대차가 독차지하는 것은 아니다. 정 회장과 기아·현대모비스·현대글로비스도 투자한 만큼 성과는 여러 주주에게 나뉜다. 현대차 주주에게 중요한 것은 '그룹의 로봇 기업'이라는 간판보다 현대차가 투입한 돈에 비해 얼마의 수익을 거둘 수 있느냐다. ◆ 로봇 팔아 버는 돈과 공장에서 아끼는 돈 현대차가 로봇 사업에서 기대하는 효과는 크게 두 가지다. 보스턴다이내믹스가 외부 판매를 늘려 투자 가치를 높이는 것과 자동차 공장에 로봇을 투입해 생산비를 낮추는 것이다. 현대차와 기아·현대모비스 등 계열사에는 로봇의 기술력을 실제 생산 현장의 수익성 개선으로 연결하는 일이 핵심 과제다. 주주 입장에서도 로봇의 성능 못지않게 투자비를 얼마나 빨리 회수하고 생산비를 얼마나 줄일 수 있는지가 중요하다.  첫 번째는 로봇 기업의 성장이다. 외부 고객에게 로봇을 판매하고 유지보수·서비스 사업을 확대해 수익성을 높이면 투자 지분의 가치도 커질 수 있다. 그러나 기업가치 상승이 현대차의 현금 유입이나 배당 재원 증가를 뜻하지는 않는다. 실제 이익 귀속과 현금 회수는 지분 구조와 배당, 지분 매각 여부 등에 따라 달라진다. 현재는 성장 기대와 실적 사이의 간극도 크다. 로이터는 지난 9월 현대글로비스 공시를 인용해 보스턴다이내믹스가 지난해 5284억원의 손실을 냈으며, 2021~2025년 누적 손실은 약 1조7000억원에 달한다고 보도했다. 로봇 사업의 성장 기대와 별개로 대규모 손실이 이어지는 상황이다. 보스턴다이내믹스는 최근 아마존의 AI 사업을 이끌었던 로히트 프라사드를 최고경영자(CEO)로 영입했다. 기술 개발을 넘어 로봇 상용화와 수익 모델 구축으로 이어질지가 관심사다. 두 번째는 자동차 생산의 효율 개선이다. 이를 위해 보스턴다이내믹스는 지난달 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 '로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'를 열고 본격 운영에 들어갔다. 현대차그룹은 2028년 HMGMA에 아틀라스를 투입해 부품을 생산 순서에 맞춰 분류·배치하는 서열작업부터 맡길 계획이다. 2030년에는 부품 조립 등으로 적용 범위를 넓힌다. 이때 현대차가 얻는 효과는 로봇 판매 이익이 아니라 자동차를 만드는 과정에서 발생한다. 반복 작업을 안정적으로 수행하고 무거운 부품을 옮기는 부담을 줄이면 생산성과 작업 안전성을 높일 수 있다. 다만, 로봇 투입 자체를 비용 절감으로 단정하기는 어렵다. 도입 가격과 유지보수비, 생산라인 변경 비용을 고려한 뒤에도 작업시간 단축과 품질 개선 효과가 이를 웃돌아야 한다. 현대차 주주 관점에서는 로봇을 몇 대 배치했는지보다 차량 한 대당 생산비와 공정 가동률이 얼마나 개선되는지가 중요하다. 지난해 3월 정의선 현대차그룹 회장이 미국 조지아주 소재의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 준공식에서 언론과 인터뷰하고 있는 모습. [사진=현대차그룹] ◆ 3만대 생산능력보다 중요한 '투자 회수' 현대차그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산능력을 확보할 계획이다. 생산능력은 실제 생산량이나 판매량과 다르다. 규모의 경제를 통해 원가 경쟁력을 확보하려면 그룹 내부 수요뿐 아니라 외부 고객의 구매도 뒷받침돼야 한다. 정 회장의 로봇 전략은 자동차 제조 역량을 새로운 사업으로 확장한다는 점에서 의미가 있다. 현대차그룹은 생산시설과 제조 데이터, 현대모비스의 부품 기술, 현대글로비스의 물류 역량을 결합해 로봇 사업을 키우고 있다. 자동차 공장은 로봇의 실제 작업 능력을 검증하는 현장이자, 초기 수요처가 될 수 있다. 다만, 그룹 차원의 사업 확장과 현대차의 주주가치는 별도로 평가해야 한다. 정 회장의 개인 투자 성과, 다른 계열사의 부품·물류 사업 기회, 현대차의 생산성 개선을 한데 묶으면 현대차 주주에게 돌아갈 몫이 불분명해질 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 취임 6년을 맞은 정 회장의 승부수는 로봇 기업 인수와 기술 시연을 넘어, 생산 현장의 검증과 양산을 준비하는 단계로 접어들었다. 앞으로는 로봇의 성능뿐 아니라 추가 투자 규모와 차량 한 대당 생산비 절감액, 투자금 회수 기간이 로봇 전략의 주주가치를 가늠할 지표가 될 전망이다.  peoplekim@newspim.com 2026-10-12 13:42

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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