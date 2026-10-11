허정한, 경남 고성군수배 당구 3쿠션 우승…시즌 국내대회 4관왕

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 허정한(경남당구연맹)이 2026 경남고성군수배 전국당구대회 캐롬 3쿠션 남자부 우승을 차지하며 올 시즌 국내 대회 4번째 트로피를 손에 넣었다.

허정한은 11일 경남 고성군에서 열린 대회 남자 3쿠션 결승에서 손준혁(광명당구연맹)을 50-37로 꺾고 우승했다.

[서울=뉴스핌] 허정한. [사진=대한당구연맹] 2026.10.11 football1229@newspim.com

경기 초반부터 허정한이 주도권을 잡았다. 9이닝까지 에버리지 3.000을 기록하며 점수 차를 벌렸다.

이후 11이닝 연속 공타에 그치며 동점을 허용하는 위기도 맞았지만 다시 집중력을 끌어올렸다.

허정한은 32이닝에서 하이런 7점을 기록하며 다시 앞서나갔고, 33이닝에 5점을 추가해 승부를 끝냈다.

이번 우승으로 허정한은 제14회 국토정중앙배와 진도아리랑배, 남원전국당구선수권대회에 이어 경남고성군수배까지 제패하며 시즌 4관왕에 올랐다.

허정한은 오는 18일 제주에서 개막하는 제107회 전국체육대회에 경남 대표로 출전해 시즌 5번째 우승에 도전한다.

여자 캐롬 3쿠션에서는 허채원(서울당구연맹)이 박지현(김포당구연맹)을 꺾고 정상에 올랐다.

허채원은 결승에서 6-14까지 뒤졌지만 승부를 뒤집어 27이닝 만에 우승을 확정했다. 마지우(충남당구연맹)와 김하은(남양주당구연맹)은 공동 3위를 기록했다.

포켓볼에서는 이대규(서울시청)가 남자부, 한소예(충남체육회)가 여자부 우승을 차지했다.

3쿠션 세계랭킹 1위 조명우(서울시청)는 개인전 32강에서 탈락해 2연패 도전이 무산됐다. 대신 박형빈(서울시청)과 나선 캐롬 복식에서는 정상에 올랐다.

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