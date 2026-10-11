화성시 일본 도쿄 투자유치사절단 파견...투자유치 강화

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정명근 시장 ""투자유치 설명회와 기업 면담을 통해 실질적인 투자 협력 기반 마련"

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 지난 6일부터 8일까지 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 함께 일본 도쿄에 투자유치사절단을 파견했다고 11일 밝혔다.

이향순 화성특례시 기업투자실장이 일본 도쿄에서 열린 투자유치 설명회에서 화성특례시의 산업 경쟁력과 기업지원 정책을 설명하고 있다. [사진=화성시]

이번 사절단 파견은 화성특례시의 투자 기회와 기업정주여건을 현지에 홍보하고 관내에 진출해 있는 일본 기업 본사와의 면담을 통해 기존 투자기업과의 파트너십을 강화하는 한편, 신규 투자 의향이 있는 기업을 발굴하기 위해 마련됐다.

시는 7일 도쿄 팰리스 호텔에서 일본 기업인과 경제단체 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 해외 투자유치 설명회를 개최했다.

설명회에서는 한일 양국의 반도체 산업과 기업 동향을 공유하고 화성특례시의 투자환경과 한국 투자 시 적용되는 법률·회계 제도를 안내했다.

이 외에도 도쿄 무역관을 방문해 투자유치 협력기반을 다지고 도쿄일렉트론 등 글로벌 반도체 기업과 일본 반도체 제조장치 협회를 개별 면담해 글로벌 네트워크 강화를 확보했다.

아울러 일본 동경정밀 본사에서 화성특례시에 건립중인 사옥 및 데모센터에 대한 상생발전 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약에 따라 시는 인허가 등 행정지원에 적극 협력하고 동경정밀은 고용 창출과 지역경제 발전을 위한 투자에 협력하기로 했다.

정명근 화성특례시장은 "이번 활동은 일본 기업의 최신 투자 동향을 파악하고 화성특례시의 우수한 투자환경을 직접 알리는 기회가 됐다"며 "투자유치 설명회와 기업 면담을 통해 실질적인 투자 협력 기반을 마련했다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com