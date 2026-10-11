안성시, 'AI 시대 우리 아이의 미래' 토크콘서트 개최

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시청소년상담복지센터가 오는 11월 18일 오후 6시 30분 안성시 평생학습관 2층 다목적실에서 청소년과 가족 등 시민 100명을 대상으로 '제3차 청소년 토크콘서트'를 개최한다.

11일 센터에 따르면 이번 토크콘서트는 교육심리 전문가인 신종호 서울대학교 교육학과 교수를 초청해 'AI 파도타기-기계를 이기는 4가지 무기와 하나의 꿈'을 주제로 진행한다.

안성시, 'AI 시대 우리 아이의 미래' 토크콘서트 안내 홍보물[사진=안성시]

토크콘서트에서는 인공지능(AI) 시대를 살아갈 청소년들에게 필요한 역량을 살펴보고, 자신의 미래와 꿈을 찾아가는 방법에 대해 이야기를 나눌 예정이다.

이날 신 교수는 학생의 심리와 학습을 연구해 온 교육학자로서 문해력과 질문하는 힘의 중요성을 설명한다.

강연에서는 '정답을 단 1초 만에 찾아내는 인공지능 시대에 우리는 어떤 길을 선택해야 할까?'라는 질문을 중심으로 청소년과 시민들이 인공지능 시대에 필요한 역량과 미래에 대해 함께 생각해 보는 시간을 갖게 된다.

신청은 홍보 포스터의 정보무늬(QR코드)를 통해 신청할 수 있다.

lsg0025@newspim.com