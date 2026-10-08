권순기 경남교육감, 취임 100일 의령서 첫 행보…작은 학교 교육 여건 점검

AI 핵심 요약beta
- 권순기 경남도교육감이 8일 의령서 현장순회를 시작했다.
- 의령 작은 학교 여건과 공동학교 운영을 논의했다.
- 도교육청은 11월까지 18개 교육지원청을 찾는다.
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지속 가능 교육 모델 구축 확인
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 권순기 경남도교육감이 취임 100일을 맞아 도내 학생 수가 가장 적은 의령에서 현장 순회 일정을 시작한다. 작은 학교의 교육 여건을 살피고 공동학교 운영의 지속 가능성을 논의하기 위해서다.
경남도교육청은 8일 의령교육지원청에서 '2026년 하반기 지역교육업무협의회'를 열고 의령초등학교를 방문했다고 밝혔다.
이번 협의회 주제는 '새로운 경남교육, 지역과 함께!'다. 도교육청은 11월까지 도내 18개 교육지원청과 9개 학교를 차례로 찾아 지역별 교육 현안을 논의할 계획이다.
의령군의 학생 수는 유치원생을 포함해 2026년 9월 기준 1391명이다. 관내 학교 21곳 가운데 15곳이 전교생 60명 이하인 작은 학교다. 전체 학교의 71.4%에 해당한다.
초등학교의 경우 작은 학교 비율이 84.6%에 이른다. 전교생이 5명인 학교도 있다. 의령군은 정부가 지정한 인구감소지역이며 지방소멸위험지수는 0.118로 2024년 기준 소멸고위험 단계에 해당한다.
이날 협의회에서는 작은 학교들이 교육과정을 함께 구성하고 수업과 교육활동을 공동으로 운영하는 '공동학교'가 주요 의제로 다뤄진다. 학생 수가 적은 학교의 교육 여건을 보완하고 학력과 인성교육을 함께 강화할 수 있는 방안을 살피기 위해서다.
의령에서는 지난 2024년 작은 학교 14곳을 4개 권역으로 묶어 공동 수업을 시작했다. 올해는 초등학교 12곳과 중학교 3곳, 특수학교 1곳 등 16개 학교가 참여하고 있다.
협의회에서는 그간의 운영 경험을 바탕으로 공동학교가 지역 여건에 맞는 지속 가능한 모델로 자리 잡을 수 있는지 검토한다. 학교 현장에 필요한 교육청의 지원 방안도 함께 논의한다.
협의회 운영 방식도 기존 업무보고 중심에서 벗어난다. 지역의 교육 여건과 학교 현장의 어려움을 공유하고 해결 방안을 토론하는 방식으로 진행한다.
권 교육감은 협의회에 이어 9개 학교를 방문해 교직원들과 만난다. '학교에서 만나는 새로운 경남교육'을 주제로 교육활동과 학교 현안을 듣고 학교별 지원 과제와 정책 방향을 논의할 예정이다.
권순기 교육감은 "학교가 작다고 학력이 작아서는 안 된다"며 "공동학교가 그 답이 될 수 있는지 현장과 함께 확인하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com