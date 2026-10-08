골프존문화재단 지역사회에 나눔, 순천시 취약계층 250세대에 간편식 키트 후원

AI 핵심 요약beta
- 골프존문화재단이 6일 순천시 취약계층 250세대에 간편식 키트를 후원했다.
- 즉석밥과 반찬으로 구성된 1000만원 상당 물품을 순천시청에 전달했다.
- 재단은 올해 전국 4300세대에 생필품을 지원할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존문화재단(이사장 김영찬)이 지역사회에 온정을 나눴다.
골프존문화재단은 '골프존 이웃사랑 행복나눔'의 일환으로 6일 전남광주통합특별시 순천시를 찾아 관내 취약계층 250세대를 위한 1,000만원 상당의 간편식 키트를 후원했다.
골프존문화재단은 골프존카운티 순천이 소재한 순천시를 찾아 결식 우려가 있는 이웃들이 간편하게 식사를 챙길 수 있도록 즉석밥과 반찬 등으로 구성된 간편식 키트를 지원하며 따뜻한 나눔을 실천했다. 순천시청에서 진행된 후원식에는 골프존문화재단 박영준 팀장, 골프존카운티 순천 임지훈 지배인, 순천시 손훈모 시장 등 관계자들이 참석했다. 후원물품은 순천시청 사회복지과를 통해 도움이 필요한 가정에 전달될 예정이다.
골프존문화재단이 2021년부터 6년간 이어온 '골프존 이웃사랑 행복나눔'은 골프존문화재단이 주최 및 주관하고 각 지역 시·군청 등이 공동 주관하며, 골프존의 후원과 골프존그룹 임직원의 기부금을 바탕으로 도움이 필요한 지역사회 취약계층 이웃들에게 생필품을 지원하는 활동이다.
골프존문화재단은 올 한 해도 전국 곳곳을 찾아 약 4,300세대에 1억 8,000만원 상당의 생필품을 전달할 예정이다. 오는 19일에는 대전광역시 동구 취약계층 후원을 앞두고 있다.
골프존문화재단 김영찬 이사장은 "골프존문화재단은 일회성 지원에 그치지 않고, 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 힘이 될 수 있도록 지속적인 나눔을 이어가고 있다"며 "앞으로도 진정성과 책임감을 바탕으로 후원을 지속하며 우리 사회 곳곳에 따뜻한 마음을 전하겠다"고 전했다.
골프존문화재단은 2010년 설립 이후 나눔과 배려의 경영 철학을 바탕으로 문화·예술 분야 및 사회 소외계층 후원사업을 펼치며 이웃사랑을 실천하고 있다. 다문화·한부모가정 아동을 위한 문화행사 '희망행복나눔 페스티벌', 문화예술인들을 위한 '대전 '그리다, 꿈꾸다 전(展)'과 '자선골프대회' 등 다양한 후원사업을 전개한 공로를 인정받아 2017년 대한민국 자원봉사대상 기업 부문에서 '대통령 표창', 2022년 문화체육관광부 장관 표창을 수상한 바 있다.
한편, 골프존그룹은 사회공헌 브랜드 '스윙 유어 드림(SWING YOUR DREAM)'을 통해 골프, IT, 문화, 나눔 등 다양한 분야에서 체계적인 지원을 이어가며 나눔과 배려의 경영철학을 실천하고 있다.
iaspire@newspim.com