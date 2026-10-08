용인 초당중, '폰 프리 홈 100일 실천' 캠페인 선포

AI 핵심 요약beta
- 초당중학교가 8일 폰 프리 홈 100일 실천 캠페인을 시작했다.
- 학부모회·동백2동과 협약해 가정·지역으로 확산하기로 했다.
- 독서·예술·스포츠 활동으로 스마트폰 줄이기를 실천한다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인 초당중학교가 학생들의 스마트폰 사용을 줄이고 독서·예술·스포츠 활동을 확대하는 '폰 프리 홈 100일 실천' 캠페인을 시작했다.
초당중학교는 8일 교내 강당에서 학부모회, 동백2동 행정복지센터와 업무협약을 체결하고 캠페인 선포식을 개최했다고 밝혔다.
이번 캠페인은 학교에서 시작된 스마트폰 사용 줄이기 실천을 가정과 지역사회로 확산하고 스마트폰을 내려놓은 시간을 가족 간 소통과 다양한 활동으로 채우기 위해 마련됐다.
캠페인 방향은 '폰 OFF, RAS ON, 더 넓은 세상으로'다. RAS는 독서(Reading), 예술(Arts), 스포츠(Sports)를 뜻한다.
참여 가정은 스마트폰 사용을 줄이는 대신 독서 대화, 예술 활동, 산책과 달리기 등 가족 단위 활동을 실천하게 된다.
선포식에는 학생자치회와 각 반 임원, 학부모회, 교직원, 동백2동 주민자치위원회, 용인교육지원청 관계자, 캠페인 참여 가정 등이 참석했다.
행사는 캘리그라피 퍼포먼스, 캠페인 소개, 업무협약 체결, 공동 선포문 낭독, 실천 구호 퍼포먼스 순으로 진행됐다.
협약에 따라 초당중학교는 건강한 스마트폰 사용문화 조성을 위한 교육과 캠페인을 운영하고 RAS 활동 참여를 지원한다.
학부모회는 가정 내 실천과 가족 단위 활동을 독려하며 동백2동 행정복지센터는 청소년의 건강한 여가와 문화·체육활동을 지원한다.
참여 가정은 가족별 스마트폰 사용 규칙을 정한 뒤 주 1회 독서 대화, 악기·그림·글쓰기 등 예술 활동, 산책·달리기 등 신체 활동을 진행한다. 활동 과정은 경험 나눔과 인증 방식으로 공유한다.
캠페인은 8일부터 12월 31일까지 운영되고 참여 가정은 지난달 29일부터 이달 6일까지 모바일 알림장을 통해 모집했다.
학부모회는 독서 분야에서는 '불안 세대', '포노 사피엔스', '청소년을 위한 코스모스' 등 후보 도서 8권에 대한 학생 선호도 조사를 실시하고 선정 도서를 함께 읽는 북토크를 진행한다.
예술 분야에서는 'RAS와 폰 프리 홈 실천'을 주제로 시화·포스터 대회를 개최한다. 다음 달 9일부터 13일까지 작품을 접수하고 선정작 20점은 11월 말 교내에 전시할 예정이다.
스포츠 분야에서는 학생과 학부모, 교사 등 50명이 참여하는 '초당 러닝크루'를 운영한다. 러닝크루는 10일 동백2동 5㎞ 마라톤 대회 참가를 시작으로 아침 러닝, 주말 러닝 레슨, 개인별 목표 달성 챌린지 등을 이어간다.
김규성 초당중학교 교장은 "폰 프리 홈은 스마트폰을 잠시 내려놓고 가족과 함께 책을 읽고 예술을 나누며 함께 달리는 시간을 만들어 가자는 약속"이라며 "이번 실천을 통해 RAS 교육이 가정의 일상에 뿌리내리기를 바란다"고 말했다.
이어 "학생들이 스마트폰 밖의 더 넓은 세상을 경험하고 가족과 이웃의 관계 속에서 건강하게 성장할 수 있도록 꾸준히 지원하겠다"고 밝혔다.
seraro@newspim.com