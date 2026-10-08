부산시의회 "출범 100일…오직 시민행복과 발전 위해 달릴 것"

AI 핵심 요약beta
- 강무길 부산시의회 의장이 8일 출범 100일 성과를 발표했다.
- 시 조직개편과 추경 합의, 협치 정례화 등을 성과로 꼽았다.
- 시민생활 지원과 초광역 협력으로 부산 미래를 준비하겠다 밝혔다.
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부산 미래 정책 방향 제시
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 제10대 의회 출범 100일을 맞아 주요 성과와 의정 운영 방향을 발표했다.
강무길 부산시의회 의장은 8일 오전 10시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 브리핑을 통해 "오직 시민행복, 오직 부산발전을 위해 달려온 100일, 뜨겁게 성원해 주신 시민 여러분 덕분에 소임에 최선을 다할 수 있었다"고 밝혔다.
강 의원은 지난 100일의 성과로 "부산시 조직개편안과 민선 9기 첫 추가경정예산 합의, 분기별 여야 협치 간담회를 정례화했다"며 "인사청문 대상 확대, 공공기관장 인사검증 시스템 전면 개편, 시장과 교육감의 보좌 업무 등에 대해 관계 공무원의 직접 설명을 요구할 수 있는 근거를 마련했다"고 설명했다.
또 3개 특별위원회 조속 가동, 통합LCC 본사 유치, 항만공사 통합 철회, 취수원 다변화, 고물가·고금리 시민 부담 경감 입법 활동, 역대 최다 16개 연구 모임성·국외공무출장 예산 반납 등도 꼽았다.
강 의원은 "지난 100일이 기반을 다진 시간이었다면 그 토대 위에 부산의 미래를 세워야 한다"라며 "100일의 성과를 바탕으로 시민의 오늘을 지키고 부산의 내일을 준비하겠다"고 약속했다.
강 의원은 향후 의정 활동 방향으로 ▲시민의 오늘을 지키는 의회 ▲부산의 내일을 준비하는 의회 ▲성과로 답하는 일 잘하는 의회를 추진할 것을 밝혔다.
'오늘을 지키는 의회'로 민생현장회의를 가동하고, 부산상공회의소와 정책협의 창구를 마련해 기업과 전통시장, 골목상권 등 정책에 적극 반영한다.
물 문제 해결과 관련해 부산·경남의회 연석회의 정례 개최를 추진하고, 부산과 경남의 상생협력을 바탕으로 해법 마련에 총력을 다한다.
빈집 문제로는 지역 건축 전문가 단체와 협력해 실태조사와 정비체계를 마련하고 빈집의 안전 확보와 도시재생을 고려한다.
'내일을 준비하는 의회'를 위해 부·울·경 초광역 협력을 강화한다. 부·울·경 광역의회는 국비 확보, 공공기관 이전, 광역 교통망, 원전·에너지·전력 생태계 등 9개 분야에서 공동 대응에 나설 예정이다.
2차 공공기관 이전에 대비해 범시민 유치기구 결성을 추진하고, 가덕도신공항의 조속한 개항과 통합 LCC 본사 유치에도 역량을 집중한다.
'일 잘하는 의회'로는 의정자문위원회를 확대해 의회의 싱크탱크로 운영하고, 전문가들이 참여하는 의장 직속 자문기구를 통해 다양한 정책과제를 발굴한다.
발굴된 과제는 가칭 '부산시의회 정책포럼'을 통해 시민과 전문가의 의견을 수렴해 정첵과 제도로 발전시킨다.
정책포럼은 오는 26일 개최하며 대학가 공실 문제와 관련한 캠퍼스타운 조성 방안에 대해 논의한다. 또 '시의회-부산시-시교육청' 간의 정책협의회를 개최하고, 지방의회법 제정에 대비해 의회의 전문성과 책임성을 한 단계 높이기 위한 혁신에도 속도를 낸다.
강무길 의장은 "지금 우리 부산은 새로운 역사의 문을 힘차게 열어야 한다"면서 "미래사업을 차질없이 추진해야 하고 글로벌 해양수도를 향한 걸음에 박차를 가해야 한다"고 목소리를 높였다.
이어 "오늘을 살아가는 시민의 일상을 지키지 못한다면 아무리 빛나는 미래도 신기루에 불과하다"며 "부산시의회가 버팀목이 돼 시민 여러분과 함께하겠다"고 다짐했다.
ndh4000@newspim.com