부산시, 외국인 관광객 8개월 만에 343만 명…글로벌 관광도시 자리매김

AI 핵심 요약beta
- 부산이 1~8월 외국인 관광객 343만명을 기록했다
- 지난해보다 45.9% 늘며 8월에 300만명을 넘었다
- 부산시는 체류·소비 중심의 질적 관광정책을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
질적 성장 중심의 관광 정책 전환
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산을 찾는 외국인 관광객이 가파르게 늘면서 지역 관광산업의 성장세가 두드러지고 있다. 지난해 연간 실적에 육박하는 방문객이 이른 시기에 몰리며 부산 관광이 새로운 전환점을 맞고 있다는 평가가 나온다.
부산시는 올해 1월부터 8월까지 부산을 방문한 외국인 관광객이 343만4620명으로 집계됐다고 8일 밝혔다.
부산의 연간 외국인 관광객이 300만 명을 넘어선 것은 지난해가 처음이었다. 당시 300만 명 돌파 시점은 10월이었다. 올해는 이를 8월 초순으로 앞당겼다.
올해 1~8월 방문객은 지난해 같은 기간 235만4267명보다 45.9% 늘었다. 같은 기간 전국 외국인 관광객 증가율은 21.6%로, 부산의 증가 폭이 두 배 이상 컸다.
세계 관광시장의 성장세가 둔화한 상황에서 부산의 증가세는 상대적으로 두드러졌다. 유엔관광기구는 최근 중동 정세 불안과 여행 비용 상승 등을 이유로 올해 세계 국제관광객 증가율 전망을 기존 3~4%에서 1~2%로 낮췄다. 올해 상반기 세계 국제관광객 증가율은 0.4%에 그쳤다.
국가별로는 원거리 시장의 성장 폭이 컸다. 미국인 방문객은 28만9382명으로 지난해 같은 기간보다 76.1% 증가했다. 전국 증가율 10.8%의 약 7배다.
호주인 방문객은 4만8455명으로 43.5% 늘었다. 전국 증가율 13.9%보다 세 배 이상 높았다. 프랑스인 방문객은 3만8941명으로 111.3% 증가해 두 배 이상 늘었다. 같은 기간 전국 증가율은 16.7%였다.
러시아인 방문객도 16.5% 증가해 전국 증가율 9.1%를 웃돌았다. 부산시는 원거리 시장의 증가율은 높지만 전체 방문객 규모는 아직 크지 않은 만큼 마케팅을 확대해 유치 규모를 키울 계획이다.
근거리 시장에서는 중국인 방문객 증가가 두드러졌다. 올해 1~8월 중국인 방문객은 71만9260명으로 지난해 같은 기간보다 88.2% 증가했다. 전국 증가율 29.0%의 세 배 수준이다.
말레이시아와 싱가포르 방문객도 각각 35.5%, 25.0% 늘었다. 같은 기간 전국 증가율은 말레이시아 12.6%, 싱가포르 11.9%였다.
월별 증가 폭은 둔화하는 양상이다. 8월 부산 방문 외국인은 50만6946명으로 7월 50만7045명과 비슷한 수준이었다.
부산시는 하반기부터 방문객 수 확대뿐 아니라 체류 기간, 지역 내 소비, 재방문율 등 질적 지표를 중심으로 관광정책을 전환할 방침이다.
9월 KTX·SRT 통합 운영으로 부산 접근성이 개선된 점도 관광 활성화 요인으로 꼽힌다. 한국철도공사에 따르면 경부선 고속열차는 하루 2회 증편됐고, 고속열차 공급 좌석은 5~7% 늘었다. 9월 부산역 이용객은 201만7000명으로 지난해 같은 달보다 8.9% 증가했다.
전재수 부산시장은 "300만 명이라는 숫자보다 방문객 구성이 달라지고 있다는 점에 의미가 있다"며 "앞으로 관광객이 부산에 더 오래 머물고 지역에서 소비하며 다시 찾는 도시가 되도록 질적 성장을 이끌겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com