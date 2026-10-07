남양주시·자율방재단, 겨울철 대설 대비 제설작업 협의

AI 핵심 요약beta
- 남양주시가 7일 자율방재단과 제설 협의했다.
- 주요 도로·다중이용시설 제설구간을 조율했다.
- 안전교육과 지원 논의로 재난대응을 강화했다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 겨울철 대설·한파 등 자연재난에 대비해 남양주시 자율방재단과 제설작업 추진 방향을 논의하고 안전교육을 실시했다고 7일 밝혔다.
이날 열린 협의에는 권영수 남양주시 자율방재단장을 비롯한 관계자 20여 명이 참석해 대설 발생 시 신속하고 효율적인 제설작업을 위한 민관 협력 방안을 논의했다. 이날 참석자들은 제설작업 과정에서 준수해야 할 안전수칙과 유의사항을 공유하고 지역 내 제설함의 위치와 활용 방법 등에 대한 교육을 받았다.
특히 남양주시가 담당하는 주요 도로와 자율방재단이 맡는 다중이용시설 주변 제설 구간을 사전에 조율해 작업이 중복되거나 누락되지 않도록 역할을 명확히 하는 데 중점을 뒀다. 역사와 버스정류장 등 시민 이용이 많은 다중이용시설 주변은 강설 이후 보행자 안전과 직결되는 만큼 자율방재단이 현장 상황에 따라 신속하게 제설작업에 나설 수 있도록 세부 협력체계도 마련하기로 했다.
또 자율방재단원들의 현장 애로사항과 개선 의견을 청취하고 제설 장비와 자재 등 활동에 필요한 지원 사항도 논의했다. 남양주시는 이번 협의를 바탕으로 대설 발생 시 자율방재단과 긴밀히 협력해 취약지역과 다중이용시설 주변 제설에 신속히 나설 계획이며 시민 통행 불편과 안전사고를 최소화한다는 방침이다.
시 관계자는 "겨울철 대설에 신속하게 대응하기 위해서는 행정기관뿐 아니라 지역을 잘 아는 자율방재단의 역할이 중요하다"며 "사전에 역할과 제설 구간을 꼼꼼히 조율하고 안전교육을 지속해 시민들이 안전하게 겨울을 보낼 수 있도록 재난 대응체계를 강화하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com