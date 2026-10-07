세종교육청, '교육감이 들려주는 청렴 동화' 진행

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청은 7일 도원초 1학년 14명과 청렴 동화를 읽었다.
- 강미애 교육감은 흑염소의 검은 마음을 들려줬다.
- 학생들은 대화로 청렴의 의미와 실천법을 배웠다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종지역 초등학생들이 교육감과 함께 동화를 읽고 이야기를 나누며 청렴의 의미와 실천 방법을 배웠다.
세종시교육청은 7일 도원초등학교에서 1학년 학생 14명을 대상으로 '교육감이 들려주는 청렴 동화' 행사를 진행했다고 밝혔다.
이번 행사는 학생들이 청렴을 어렵고 추상적인 개념으로 받아들이기보다 일상에서 자연스럽게 이해하고 실천할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
특히 교육감이 직접 동화를 읽어주고 학생들과 이야기를 나누는 방식으로 진행해 참여와 소통을 높였다.
이날 강미애 교육감은 학생들에게 청렴 동화 '흑염소의 검은 마음'을 읽어줬다. 이 작품은 2023년 국민권익위원회 청렴 콘텐츠 공모전 문학 부문 수상작으로, 정직하지 못한 행동을 한 흑염소와 원숭이가 자신의 잘못을 깨닫고 동물 친구들의 신뢰를 회복해 가는 이야기를 담고 있다.
동화 읽기가 끝난 뒤에는 학생들과 작품 속 상황을 함께 살펴보며 청렴이 무엇인지, 학교와 일상생활에서 청렴을 어떻게 실천할 수 있는지에 대해 대화를 나눴다.
강 교육감은 "아이들의 눈높이에 맞춘 청렴 교육은 미래 사회를 이끌어갈 학생들에게 올바른 가치관을 심어주는 중요한 첫걸음"이라며 "학생들이 생활 속에서 자연스럽게 청렴의 가치를 배우고 실천할 수 있도록 학생 참여 중심의 다양한 청렴 교육 프로그램과 정책을 지속적으로 발굴·추진하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com