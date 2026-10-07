'2026 파주 페어 북앤컬처' 파주출판도시서 오는 9일 개막

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 9일부터 18일까지 파주 페어 북 앤 컬처를 연다.
- 올해는 책과 공연, 전시를 엮은 BOOKS ALIVE!로 꾸민다.
- 300여 출판사 참여 속 체험·공연·전시가 펼쳐진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 오는 9일부터 18일까지 아시아출판문화정보센터와 파주출판도시 일원에서 책과 공연, 전시가 어우러지는 '2026 파주 페어 북 앤 컬처'를 개최한다고 7일 밝혔다.
올해는 'BOOKS ALIVE!'(책은 살아 있다)를 주제로 책 속 이야기를 다양한 문화예술 콘텐츠로 확장해 꾸며진다.
개막식은 아시아출판문화정보센터 2층 이벤트 광장에서 열리며 이슬아, 이찬희, 카더가든이 축하 무대에 올라 축제의 시작을 알린다.
대표 프로그램인 북소리에는 300여 개 출판사와 서점, 작가, 창작자가 참여하는 도서 시장(북 마켓)을 중심으로 저자와 독자가 직접 소통하는 책 만남, 버섯 이미지를 소재로 한 '난-것들' 주제 전시가 함께 열려 볼거리를 더한다.
어린이 출판사 부스와 공동 연구로 꾸민 어린이책 놀이터를 비롯해 '문발 이웃 쿵짝쿵짝','책방넷' 등 지역 상권과 연계한 시민 참여형 프로그램이 지역 곳곳에서 펼쳐진다.
또한 청소년 문학 강좌와 춤 경연 대회가 마련되며 청년을 위한 독서 쉼터 '디제잉 독서'와 지역 양조장·식음료(F&B) 업체가 참여하는 '파주(酒) 브루어리 콘서트'도 국악 공연과 함께 진행된다.
행사 기간 내내 출판도시 피크닉 지도와 피크닉 세트를 제공하는 '책+크닉' 프로그램이 상시 운영된다.
아울러 문발로 입주사 건물 외벽에는 예술 작품을 담은 대형 현수막을 선보이는 '파주, 도시가 미술관이 되다' 프로젝트가 펼쳐진다. 건물과 거리를 전시 공간으로 활용해 파주출판도시 전체를 하나의 미술관처럼 꾸밀 예정이다.
손배찬 시장은 "이번 축제의 다채로운 문화예술 프로그램으로 시민들에게 더욱 풍성한 경험을 제공하고 파주의 우수한 K-BOOK 콘텐츠를 널리 알리는 계기가 되길 바란다"라며 "앞으로도 파주시는 시민들이 일상에서 책과 문화를 더욱 가까이 누릴 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com