익산시, 노후 건물번호판 6059개 정비…도로명주소 이용 편의 강화

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 7일 노후 건물번호판 6059개를 정비했다.
- 시가 10년 이상 된 번호판을 중심으로 현장조사해 교체했다.
- 시민 편의를 위해 번호판 점검과 정비를 계속하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주택가·골목길 등 우선 정비…우편·택배부터 긴급상황 위치 확인 지원
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 시민들이 도로명주소를 보다 쉽고 정확하게 확인할 수 있도록 노후·훼손된 건물번호판 6059개를 정비했다고 7일 밝혔다.
건물번호판은 도로명주소를 표시해 건물 위치를 쉽게 확인할 수 있도록 돕는 주소정보시설이다. 도로명주소 전면 시행 이후 장기간 외부에 노출된 번호판 가운데 색이 바래거나 글자가 흐려져 식별이 어려운 사례가 발생하고 있다.
번호판이 훼손되거나 글자를 확인하기 어려울 경우 우편물과 택배 배송뿐만 아니라 응급상황에서 정확한 건물 위치를 파악하는 데도 불편이 발생할 수 있다.
이에 시는 설치 후 10년 이상 지난 건물번호판을 중심으로 현장조사를 실시하고 노후·훼손 정도와 번호 식별 상태 등을 확인해 교체가 필요한 시설을 정비했다.
특히 주택가와 골목길 등 건물번호 확인이 상대적으로 어려운 지역을 우선 점검해 훼손됐거나 식별이 어려운 번호판을 새 번호판으로 교체했다.
익산시는 앞으로도 건물번호판의 노후와 훼손 상태를 지속적으로 점검하고 필요한 시설을 정비해 도로명주소 이용 편의를 높이는 한편 쾌적한 도시환경을 조성할 계획이다.
이왕래 익산시 종합민원과장은 "건물번호판은 일상생활은 물론 긴급한 상황에서도 정확한 위치를 확인하는 데 필요한 주소정보시설"이라며 "현장점검을 지속하고 시설을 정비해 시민들이 도로명주소를 편리하게 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com