경남도, 제43주년 도민의 날 기념행사…130년 역사 담은 프로그램 선봬

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 14일 도청 광장에서 도민의 날 행사를 연다
- 18개 시군 홍보·체험부스와 기념식, 음악회가 진행된다
- 경남 130년 역사와 미래세대 비전을 함께 제시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
미래 비전 제시로 도민 자긍심 확립
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남의 과거와 현재, 미래를 한자리에서 만나는 행사가 도청 광장에서 열린다.
경남도는 오는 14일 오전 11시부터 오후 7시까지 도청 광장 일원에서 제43주년 경남도민의 날 기념행사를 개최한다고 7일 밝혔다.
행사는 '도민과 함께 경남 대도약'을 슬로건으로 18개 시군과 도민이 함께하는 방식으로 진행된다. 부대행사는 오전 11시부터, 기념식은 오후 5시, 기념음악회는 오후 6시부터 이어진다. 도민과 시장·군수 등 2000여 명이 참석할 예정이다.
도청 광장에는 18개 시군의 관광지와 축제, 특산물을 소개하는 홍보·체험 부스가 마련된다. 지역별 체험과 시식, 이벤트가 진행되며 고향사랑기부제와 연계한 대표 답례품도 선보인다.
기념식은 세대와 지역을 잇는 프로그램으로 구성된다. 박완수 경남지사와 시장·군수들은 지역 초등학교 1학년 학생, 신규 공무원들과 함께 입장해 새로운 출발을 응원한다.
경남 명칭 탄생 130년의 역사와 현재 도민의 모습을 담은 주제영상도 상영된다. 어린이 참여 퍼포먼스를 통해 미래세대와 함께하는 경남의 방향도 제시한다.
산업·문화·안전 등 각 분야에서 경남의 위상을 높인 도민들은 도민헌장을 낭독한다. 지역사회 발전과 경남의 명예를 높인 도민을 '자랑스러운 경남인'으로 선정하고 공적 영상도 상영한다.
기념음악회에는 경남 출신 가수 손빈아와 성민지, 지역 예술인 굿데이중창단이 출연한다.
도 관계자는 "경남 130년의 역사를 돌아보고 오늘의 도민과 미래세대가 함께 새로운 경남을 그려보는 자리"라며 "18개 시군과 도민이 함께 경남에 대한 자긍심을 느끼는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com