부산교육청 독서문화축제 10일 개막…시민·학생 독서 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 10일 독서문화축제를 연다
- 축제는 책으로 잇다 부산의 가을을 주제로 했다
- 공연·체험·강연으로 학생과 시민을 잇는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 책을 매개로 학생과 시민, 학교와 도서관을 잇는 독서문화 행사가 부산에서 열린다.
부산시교육청은 오는 10일 부산학생교육문화회관에서 시민과 함께하는 '2026 부산교육청 독서문화축제'를 개최한다고 7일 밝혔다.
이번 축제는 '책으로 잇다, 부산의 가을'을 주제로 시교육청과 공공도서관, 학교도서관이 마련한 개방형 독서문화 행사다. 책을 매개로 학생과 시민, 도서관과 학교를 연결하는 데 초점을 맞췄다.
개막식은 이날 오후 2시 윈드 오케스트라 공연을 시작으로 '책 읽는 가족' 시상과 '도전 북트레일러', '세대별 인생책 릴레이' 등 프로그램이 이어진다.
학생교육문화회관 광장에서는 어린이와 학생, 가족을 위한 공연과 체험 행사가 열린다. 사이언스 매직쇼와 세대공감 버스킹, '피터팬이 찾아가는 상상풍선', 헌책을 활용한 가족 도미노 등이 마련된다.
시교육청 캐릭터 '션'과 함께하는 북퀴즈와 '원북원부산 대형 퍼즐 맞추기'도 진행한다. 북콘서트는 10일부터 부산 지역 도서관에서 이어진다. 10일에는 아주대 심리학과 김경일 교수가 'AI 시대, 마음의 근력을 키우는 법'을 주제로 강연한다.
11일에는 시민도서관에서 신병주 교수가 '역사 속 숨겨진 이야기'를 들려준다. 18일에는 해운대도서관에서 피아니스트 안인모가 '그림과 클래식으로 위로받는 마법같은 시간'을 주제로 강연한다.
기교육청 산하 도서관 체험부스에서는 미니북 키링과 원북 퀴즈, 페이스 페인팅, 감성 파우치, 키캡 만들기 등의 프로그램을 운영한다. 추천도서 전시와 참여형 이벤트도 함께 진행한다.
이 밖에 독서 빙고와 그림책 공동 색칠하기, 추천 문장을 나누는 책갈피 만들기, 도서교환전, 포토 스튜디오 등 부대행사가 마련된다.
행사장에는 주제별 야외도서관과 '움직이는 커피 서가'도 조성된다. 참가자들은 축제장 곳곳에서 책을 읽고 관련 프로그램에 참여할 수 있다.
김석준 교육감은 "이번 독서문화축제가 학생과 학부모, 시민이 함께 책을 매개로 소통하고 일상 속에서 독서를 즐길 수 있는 자리가 되길 바란다"며 "축제를 계기로 자발적 독서 활동이 지역사회로 확산될 수 있도록 지속 가능한 독서문화 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com