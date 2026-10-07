부산시, 제21회 임산부의 날 기념행사…'가족 소통' 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 7일 임산부의 날 기념행사를 연다.
- 임산부와 배우자 100쌍이 문화홀에 참여한다.
- 토크콘서트와 공연으로 가족 소통을 다졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가족 간 소통·응원 메시지 전달
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 임신과 출산을 가족이 함께 준비하는 의미를 되새기는 자리를 마련한다.
시는 7일 오후 2시 신세계백화점 센텀시티점 9층 문화홀에서 임산부와 가족이 참여하는 제21회 임산부의 날 기념행사를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 10월 10일 임산부의 날을 앞두고 임산부에 대한 사회적 배려와 존중의 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.
올해 행사는 임산부뿐 아니라 배우자도 함께 참여하는 방식으로 진행된다. 부산에 거주하는 임산부와 배우자 100쌍 등 모두 200명이 참석할 예정이다.
행사는 기념식과 샌드아트 공연, 토크콘서트 등으로 구성된다. 임신·출산 관련 정보 전달에 그치지 않고 예비 부모의 심리적 안정과 부부 간 소통에 초점을 맞췄다.
토크콘서트에는 숭실사이버대학교 특임교수이자 tvN STORY '이호선 상담소' 진행자인 이호선 교수가 강연자로 나선다.
'생명을 품다, 나를 돌보다'를 주제로 임신과 출산 과정에서 나타나는 감정 변화를 살펴보고 가족 간 공감과 소통, 부부 관계와 대화법 등을 이야기한다. 출산과 육아를 함께 준비하는 방법도 다룬다.
임산부뿐 아니라 배우자의 심리와 역할도 함께 살펴보며 부모가 되는 과정에서 서로를 이해하고 지지하는 방안을 참석자들과 나눌 예정이다.
샌드아트 공연은 '모든 임산부의 건강한 오늘과 행복한 내일을 응원합니다'라는 메시지를 주제로 진행된다. 모래 위에 임신과 출산의 의미를 표현해 참석자들에게 응원의 뜻을 전한다.
시는 임신과 출산 단계에 따른 지원사업도 추진하고 있다. 임신 전 건강관리와 난임 시술비를 지원하고 출산 후에는 산후조리비와 산모·신생아 건강관리서비스를 제공한다.
민간 산후조리원에 대한 관리와 점검을 통해 산후돌봄 환경의 안전성도 살피고 있다. 임신 준비부터 출산과 산후 회복까지 출산가정에 대한 지원체계를 이어갈 계획이다.
조규율 시민건강국장은 "임신과 출산은 한 사람만의 여정이 아니라 가족이 함께 준비하는 시간"이라며 "이번 행사가 임산부와 배우자가 서로의 마음을 이해하고 응원을 나누는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com