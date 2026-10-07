전재수 부산시장, 취임 100일…"민생에서 출발해 해양수도 부산 완성"

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 8일 민선 9기 출범 100일 현장소통에 나섰다.
- 시민대표와 소상공인·기업인을 만나 정책 성과와 건의사항을 들었다.
- 부산시는 민생과 해양수도 전략을 함께 점검하며 후속 대책을 논의했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
소상공인·기업인 애로사항 적극 수렴
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장이 민선 9기 출범 100일을 맞아 별도 기념행사 대신 시민과 소상공인, 기업인을 만나는 현장 소통 일정에 나선다.
부산시는 오는 8일 시청 영상회의실에서 '열린 주간정책회의'를 열고 민선 9기 출범 이후 주요 정책을 점검한다고 7일 밝혔다.
시 간부 뿐만 아니라 시민대표 2명이 참석하는 회의에서 시민대표들이 '민생 100일 비상조치'의 하나로 추진된 1%대 저리대출과 '1만 원 빈점포 다시채움 프로젝트'의 정책 수혜자로 참여해 체감한 변화와 추가 건의사항을 전달할 예정이다.
청년이 머물고 성장하는 부산형 청년 보장제, 복지안전망 구축, 시민주권도시 조성 방안도 논의한다. 민선 9기 출범 100일간의 주요 정책 추진 상황과 향후 시정 방향도 함께 다룬다.
회의는 부산시 누리집을 통해 실시간 공개된다. 전 시장은 이어 오전 11시 언론브리핑을 열고 민선 9기 출범 100일간의 주요 성과와 향후 시정 운영 방향을 설명한다.
오후에는 소상공인과 기업인을 차례로 만난다. 소상공인과의 오찬에서는 경영 현장의 어려움과 민생 100일 비상조치의 체감도를 확인하고, 자영업자와 소상공인 지원 방안을 논의한다.
부산상공회의소 정책간담회에서는 기업인들의 애로사항과 건의사항을 듣는다. 해양수도 부산 조성과 미래 성장동력 확보를 위한 시정 방향을 공유하고, 지역 기업 지원과 지역경제 활성화 방안을 협의할 계획이다.
전 시장은 민선 9기 취임 첫날 취임식 대신 '부산 민생 100일 비상조치 대책회의'를 열었다. 이후 소상공인 경영 안정과 시민 부담 완화, 지역 소비 활성화 등을 중심으로 민생 정책을 추진해 왔다.
시는 지난달 23일 조직개편을 통해 해양수도와 청년, 민생, 경제 분야에 행정 역량을 집중했다. 여야정 회의와 시·구·군 소통협력회의를 열며 정부와 국회, 지역사회 간 협력도 확대하고 있다.
전 시장은 "민선 9기 100일은 시민의 일상을 지키는 민생에서 출발해 해양수도 부산의 미래를 준비하는 시간이었다"며 "현장의 목소리를 정책에 반영하고 민생과 경제를 꼼꼼히 챙기면서 해양수도 부산 완성과 미래 성장동력 확보에 속도를 내겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com