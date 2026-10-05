김재열 ISU 회장, 동계올림픽 7개 종목 협의체 회장으로 선출

AI 핵심 요약beta
- 김재열 ISU 회장이 5일 WOF 신임 회장에 선출됐다.
- WOF는 동계올림픽 7개 종목 국제연맹 협의체다.
- 김 회장은 동계스포츠 협력 강화와 위상 제고를 다짐했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장이 동계올림픽 주요 종목 국제연맹들의 협의체인 동계올림픽종목연맹(WOF) 신임 회장으로 선출됐다.
ISU는 5일(한국시간) 스위스 로잔에서 열린 WOF 회의에서 김재열 회장이 이보 페리아니 전 회장의 뒤를 이어 신임 회장으로 선출됐다고 밝혔다. WOF는 빙상, 스키, 루지, 아이스하키, 컬링, 봅슬레이·스켈레톤, 바이애슬론 등 동계올림픽 7개 종목 국제연맹이 가입된 대표적인 동계 스포츠 협의 기구다.
ISU는 "김 회장이 동계 스포츠에 대한 열정과 헌신, 국제스포츠연맹 간 협력을 강화하겠다는 의지를 높이 인정받았다"고 선출 배경을 설명했다.
김 회장은 "동계 스포츠의 위상을 높이기 위해 WOF 회원들과 적극적으로 연대하겠다"며 "WOF 회장으로 봉사하게 돼 영광이며 모두에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.
그동안 대한빙상경기연맹 회장, 대한체육회 부회장, ISU 집행위원을 거친 김 회장은 지난 2022년 ISU 130년 역사상 최초의 비유럽인 출신 회장으로 선출되며 주목을 받았다. 이후 과감한 마케팅 혁신과 조직 개혁을 성공적으로 이끌며 국제 스포츠계에서 높은 평가를 받았다. 지난 2월 제145차 국제올림픽위원회(IOC) 총회에서는 IOC 집행위원으로 선출됐고, 지난 6월 ISU 회장 재선에도 성공했다.
이번 WOF 회장직까지 거머쥔 김 회장은 동계올림픽 주요 국제연맹 전체를 아우르는 명실상부한 세계 동계 스포츠의 핵심 수장으로 자리매김하게 됐다.
psoq1337@newspim.com