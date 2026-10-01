전재수 부산시장, 부산생명의전화 방문…애로사항 등 청취

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 1일 부산생명의전화를 찾아 간담회를 열었다
- 민간 자살예방 활동과 현장 애로사항을 공유하며 협력 방안을 논의했다
- 부산시는 생명존중 원년으로 자살예방 협력을 확대하겠다했다
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생명존중 원년 자살률 감소 목표 설정
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장이 부산생명의전화를 찾아 자살예방 정책을 공유하고 현장 봉사자들과 협력 방안을 논의했다.
부산시는 전재수 시장이 1일 부산생명의전화 상담실 등을 방문해 시설을 둘러본 뒤 상담봉사자들과 간담회를 열어 위기상담 사례와 현장 애로사항을 청취했다고 밝혔다.
간담회에서는 민간 자살예방 활동의 역할과 지원 방향도 논의한다. 시는 365일 24시간 시민의 위기 신호에 대응하는 상담봉사자들의 활동을 정책에 반영할 계획이다.
이날 부산시민의 날 기념식에서는 부산생명의전화 유순덕 상담원이 자랑스러운 시민상 봉사 부문 본상을 받는다. 유 상담원은 44년간 상담봉사 활동을 이어왔으며, 올해 누적 상담봉사 1만 시간을 넘어섰다.
부산생명의전화는 1978년 설립된 민간 자살예방단체다. 현재 200여 명의 상담봉사자와 13명의 생명존중강사가 참여해 24시간 생명의전화 상담을 운영하고 있다.
자살예방과 생명존중 문화 확산을 위한 교육과 캠페인도 진행한다.
시는 올해를 생명존중 원년으로 정하고 자살예방을 주요 시정 과제로 추진하고 있다. 자살률 감소세를 이어가기 위해 부산생명의전화를 비롯한 민간 자살예방기관과 협력을 확대하고 지역사회 생명안전망을 강화할 방침이다.
전재수 시장은 "가장 힘든 순간에 있는 분들을 위해 헌신하는 숨은 영웅들의 유무형의 가치는 이루 말할 수 없다"며 "봉사자들의 자긍심과 명예를 드높일 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 전했다.
이어 "자살예방은 행정의 힘만으로는 완성할 수 없으며 민간과 시민 모두의 관심과 참여가 중요한 만큼 시민 여러분께서도 주변의 소중한 생명에 한 번 더 관심을 두고 생명존중 문화 확산에 함께해 주시길 바란다"고 전했다.
ndh4000@newspim.com