취임식 대신 현장 택한 장유진 마사회 영남지역본부장…"안정적 경주 시행"

AI 핵심 요약beta
- 한국마사회 영남지역본부가 1일 장유진 본부장을 맞았다.
- 장 본부장은 취임식 없이 현장 업무에 들어갔다.
- 영천경마 안정 운영과 사업장 안전 확보를 내세웠다.
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국마사회 영남지역본부가 새 수장을 맞았다.
한국마사회 영남지역본부는 장유진 신임 본부장이 취임식 없이 현장 업무에 들어가 영천경마의 안정적인 운영과 사업장 안전 확보에 나섰다고 1일 밝혔다.
장 본부장은 1993년 한국마사회에 입사한 뒤 안전관리단장, 의정부지사장, 중독예방센터장 등을 지냈다.
그는 취임 후 영천경마의 안정적인 경주 시행과 안전한 사업장 조성, 지역사회 기여를 주요 경영 과제로 제시했다.
장 본부장은 "부산경남 경마의 20년 동안 축적된 노하우를 바탕으로 영천경마의 안정적인 경주 시행을 최우선 과제로 추진하겠다"며 "임직원과 자회사, 협력사 직원들은 물론 사업장을 찾는 시민 모두가 안심할 수 있는 안전하고 쾌적한 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
지역사회와의 소통도 강화한다. 기부금 지원과 사회공헌 활동, 고용 창출 등을 통해 지역에 실질적으로 기여하는 영남지역본부를 만들겠다는 구상이다.
엄영석 전 영남지역본부장은 이번 인사로 한국마사회 말산업본부장 겸 상임이사로 자리를 옮겼다.
news2349@newspim.com