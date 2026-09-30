[2026AG] '3전 전승' 한국 LoL, 조 1위로 4강…준결승서 사우디와 격돌

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 e스포츠 리그 오브 레전드(LoL) 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 조별리그를 전승으로 통과하며 준결승에 진출했다.

한국은 30일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포에서 열린 대회 e스포츠 LoL 조별리그 B조에서 대만과 인도, 홍콩을 차례로 꺾고 3승으로 조 1위를 차지했다.

[서울=뉴스핌] 한국 e스포츠 리그 오브 레전드팀 최우제(왼쪽부터), 김건부, 이상혁, 이민형, 류민석이 지난달 25일 오후 서울 마포구 상암동 큐브컨벤션센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 e스포츠 국가대표 출정식에서 포즈를 취하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

최우제(제우스), 김건부(캐니언), 이상혁(페이커), 김건우(제카), 이민형(구마유시), 류민석(케리아)으로 구성된 한국은 세 경기에서 압도적인 경기력을 보였다.

첫 경기부터 강호 대만을 25분 만에 제압했다. 미드 라이너로 김건우를 내세운 한국은 경기 초반부터 킬 스코어에서 앞서며 주도권을 잡았다.

대만이 오브젝트를 확보하며 추격했지만 15분께 협곡의 전령 앞에서 벌어진 대규모 교전에서 한국이 상대를 전멸시키며 격차를 벌렸다.

최우제와 김건우가 교전을 주도했고, 이후에도 한국은 성장 격차를 바탕으로 대만을 몰아붙였다. 결국 약 25분 만에 상대 넥서스를 파괴하며 첫 승을 챙겼다.

인도와의 2차전은 더 빠르게 끝났다. 이번에는 한국 e스포츠 간판 이상혁이 미드 라이너로 선발 출전했고, 이민형-류민석 바텀 듀오가 킬과 어시스트를 쓸어 담으며 일찌감치 승기를 잡았다.

한국은 프로 수준 경기에서도 보기 드문 18분 44초 만에 승부를 끝내며 2연승을 달렸다.

마지막 홍콩전에서도 흐름은 달라지지 않았다. 경기는 홍콩의 선수 포지션 변경과 밴픽 과정에서 발생한 기술 문제로 약 1시간 지연된 뒤 시작됐다.

한국은 다시 김건우를 미드 라인에 배치했다. 경기 초반 김건부와 류민석의 미드 로밍을 통해 선제 2킬을 기록했고, 이후 전 라인에서 차이를 벌렸다.

[서울=뉴스핌] 한국 e스포츠 리그 오브 레전드 '페이커' 이상혁이 지난달 25일 오후 서울 마포구 상암동 큐브컨벤션센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 e스포츠 국가대표 출정식에서 포즈를 취하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

홍콩은 탑과 원거리 딜러의 포지션을 바꾸는 변칙 전략을 꺼냈지만, 한국은 흔들리지 않았다. 10분께 킬 스코어를 6-1까지 벌렸고, 11분께에는 타워를 끼고 버티던 홍콩을 상대로 3킬을 추가하며 골드 격차를 5000 이상으로 확대했다.

한국은 22분께 홍콩 본진까지 밀고 들어가 넥서스를 파괴하며 조별리그 3전 전승을 완성했다. B조 1위로 준결승에 오른 한국은 다음달 1일 사우디아라비아와 결승 진출을 놓고 맞붙는다.

football1229@newspim.com