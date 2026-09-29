조규일 진주시장, 김성원 산자위원장 만나 '기업가정신관' 건립지원 요청

AI 핵심 요약beta
- 조규일 진주시장이 29일 국회서 지원을 요청했다.
- ‘대한민국 기업가정신관’ 건립 필요성을 설명했다.
- 진주시는 국비 확보와 사업 추진에 나서기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 기업가정신의 뿌리를 어디에 둘 것인지에 대한 논의가 국회로 옮겨갔다.
경남 진주시는 조규일 시장이 29일 국회 본관에서 김성원 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장을 만나 '대한민국 기업가정신관' 건립 지원을 요청했다고 밝혔다.
조 시장은 이날 면담에서 기업가정신관 건립의 필요성과 사업 추진 방향을 설명하고 국회 차원의 협조를 건의했다.
이번 면담은 한국 경제 성장에 기여한 'K-기업가정신'의 가치를 보존하고 미래세대에 계승하기 위한 국가적 거점 마련의 필요성을 알리기 위해 마련됐다.
조 시장은 진주가 국내 주요 기업 창업주들의 기업가정신이 태동한 역사성과 상징성을 지닌 도시라고 설명했다. 인간 존중과 공동체 가치를 중시하는 K-기업가정신을 체계적으로 계승하려면 국가 차원의 플랫폼이 필요하다는 취지다.
기업가정신관은 전시와 기념 기능에 그치지 않고 기업가정신 교육·체험, 창업 지원, 관련 연구와 국제 교류 등을 수행하는 거점으로 조성할 계획이다.
김 위원장은 사업 취지에 공감하며 기업가정신의 가치를 미래세대에 전하는 의미 있는 사업이라고 평가했다. 이어 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 국회 차원의 관심과 지원을 이어가겠다고 밝혔다.
시는 그간 중소벤처기업부와 기획재정부 등 관계 부처와 협의하며 기업가정신관 건립의 필요성과 사업 방향을 설명해왔다. 앞으로 국회와 정부 등 관계기관과 협력해 국비 확보와 사업 추진에 나설 방침이다.
news2349@newspim.com