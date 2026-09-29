'해체설' 언차일드, 4분기 컴백 예고…하이업엔터 "활동 위한 정비 진행 중"

AI 핵심 요약beta
- 언차일드 소속사 하이업이 29일 해체설을 일축했다
- 소속사는 내부 정비로 활동 차질이 있었고 사과했다
- 언차일드는 올해 4분기 컴백을 목표로 준비 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 언차일드가 올해 4분기 컴백을 예고하며 해체설을 일축했다.
소속사 하이업엔터테인먼트는 29일 공식 SNS를 통해 최근 내부 운영 체계를 정비하는 과정에서 일부 아티스트 일정과 콘텐츠 제작에 차질이 발생했다고 밝혔다.
소속사는 "지난 한 달여간 새로운 소식과 콘텐츠를 충분히 전해드리지 못해 팬 여러분께서 느끼셨을 답답함과 우려에 죄송하다는 말씀드린다"며 "현재 원활한 아티스트 활동을 위해 필요한 정비 절차를 순차적으로 진행하고 있다"고 전했다.
이와 함께 언차일드의 향후 활동 계획도 공개했다. 소속사에 따르면 언차일드는 올해 4분기 컴백을 목표로 준비 중이다. 스테이씨는 오는 10월까지 예정된 투어 일정을 이어간다.
언차일드는 당초 지난 2일 싱글 2집 '팅 팅'을 발매할 예정이었다. 그러나 소속사는 컴백을 일주일 앞두고 "회사 내부 사정으로 인해 부득이하게 연기됐다"고 발표했다. 이후 별도의 활동 소식이 전해지지 않으면서 온라인상에서는 팀 해체설까지 불거졌다.
하이업엔터테인먼트는 "내부 사정으로 인해 아티스트 활동 소식을 늦게 전해드리게 된 점, 너른 양해 부탁드린다"며 "소속 아티스트들이 안정적인 환경에서 활동하고 팬 여러분과 지속적으로 소통할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
한편 하이업엔터테인먼트는 작곡가 팀 블랙아이드필승이 설립한 소속사로, 현재 스테이씨와 언차일드가 소속돼 있다.
moonddo00@newspim.com