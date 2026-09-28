강릉시, '민선9기 공약 이행 시민평가단' 출범

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 28일 민선 9기 공약 사업의 효율적 관리 강화를 위해 민선 9기 강릉시 '공약 이행 시민평가단'을 출범했다고 밝혔다.

발대식에서는 시민평가단의 원활한 운영을 위해 단장을 호선으로 정하고 공약 분야별 분과를 조직할 예정이다. 또 시민평가단의 역할 및 공약 평가 방법에 대한 기본 교육을 실시해 참여자들의 이해도를 높일 계획이다.

강릉시 민선 9기 공약 이행 시민평가단.[사진=강릉시] 2026.09.28 onemoregive@newspim.com

평가단은 공개 모집과 무작위 추첨을 통해 선발된 시민과 분야별 전문가로 구성되며 민선 9기 공약의 추진 과정을 점검하고 의견을 제시하는 역할을 맡는다.

향후 시민평가단은 각각의 분과별로 소관 공약 사업의 실천 계획을 검토하고 해당 부서의 설명을 듣고 질의 및 토론을 통해 다양한 의견을 제안하게 된다. 분과별 검토 결과는 전체 회의에서 공유 및 심의된다. 이를 통해 시민들의 의견이 공약 관리 과정에 반영될 수 있도록 할 예정이다.

김중남 강릉시장은 "공약은 시민과의 약속인 만큼 시민의 참여가 중요하다"며 "시민평가단의 다양한 의견을 공약 사업에 반영해 효과적인 이행과 성과의 창출에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한편 강릉시는 오는 30일 제1회 공약 이행 시민평가단 회의를 열어 민선 9기 공약실천계획을 확정할 계획이다.

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