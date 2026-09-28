전홍표 창원시의원 "무인민원 서류 수수료 감면 추진…서비스 개선"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

무인민원발급창구 조례 개정 추진

시민 서비스 개선·혼잡 해소 기대



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 무인민원발급창구 이용 활성화를 통해 민원 창구 혼잡을 줄이고 정보 취약계층에 대한 대면 행정서비스를 강화하는 조례 개정이 추진된다.

경남 창원시의회 전홍표 의원(월영, 문화, 반월중앙, 완월동)이 무인민원발급창구에서 발급하는 주요 민원문서의 수수료 감면 근거 마련을 추진한다.[사진=창원시] 2026.09.28

경남 창원시의회 전홍표 의원(월영·문화·반월중앙·완월동)은 무인민원발급창구에서 발급하는 주요 민원서류의 수수료를 감면할 수 있는 근거를 마련한다고 28일 밝혔다.

전 의원이 대표발의한 '창원시 각종 증명 등 수수료 징수 조례 일부개정조례안'은 이날 기획행정위원회 심의를 통과했다. 개정안은 다음 달 1일 열리는 제155회 정례회 제4차 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

개정안에는 주민등록 등·초본과 가족관계 등록사항별 증명서, 제적 등·초본 등 이용 빈도가 높은 민원서류를 무인민원발급창구에서 발급할 때 수수료를 감면할 수 있는 근거가 담겼다.

전 의원은 조례가 개정되면 시민들의 무인민원발급창구 이용이 늘어 대면 창구의 혼잡을 줄일 수 있을 것으로 내다봤다. 대면 상담이 필요한 어르신 등 정보 취약계층에게는 보다 세심한 행정서비스를 제공할 여건이 마련될 것으로 기대했다.

전 의원은 "수수료 감면으로 무인민원발급창구 이용이 활성화되면 창구 혼잡을 줄이는 데 도움이 될 것"이라며 "어르신 등 시민들의 민원을 세심하게 살필 수 있도록 제도 개선을 이어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com