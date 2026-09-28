대전고용노동청, 중장년 재취업 집중지원..."경력이 새 일자리로"

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전·충청지역 중장년 구직자를 대상으로 경력설계부터 직업훈련, 취업알선까지 연계하는 고용지원 프로그램이 집중 운영된다.

대전지방고용노동청은 28일부터 다음달 2일까지 '2026 중장년 고용강조주간'을 운영한다고 밝혔다.

구직자들이 채용게시대를 살펴보고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

이번 행사는 고용센터와 중장년내일센터가 공동으로 참여해 중장년 구직자의 재취업과 경력 전환을 지원하는 방식으로 진행된다.

기간 동안 충청권 각 고용센터에서는 구직자별 경력과 취업 수요를 바탕으로 일자리 정보와 취업상담, 생애경력 설계, 직업훈련 등을 연계한다.

지역별 채용행사도 열린다. 청주고용센터와 충북중장년내일센터는 일자리 수요데이 채용행사를 마련해 기업과 중장년 구직자의 현장 연결을 지원한다.

참여를 원하는 구직자는 지역 고용센터나 중장년내일센터를 통해 관련 프로그램을 안내받을 수 있다.

마성균 대전지방고용노동청장은 "중장년 구직자가 기존 경력과 전문성을 활용해 새로운 일자리로 연결될 수 있도록 현장 중심의 고용서비스를 제공하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com