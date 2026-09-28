부산시, '블루푸드 밸류업 데이' 개최…수산식품기업 지원 성과 공유

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우수기업 사례 발표·네트워킹

33억 지원 신제품 26건 개발



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 수산식품기업의 제품 개발과 사업화 성과를 공유하는 자리가 마련된다. 행사에서는 냉동전, 어묵 등 부산 지역 수산식품 기업의 신제품과 기술력을 한눈에 볼 수 있다.

부산시는 오는 29일 부산항국제전시컨벤션센터 이벤트홀 D에서 '블루푸드 밸류업 데이'를 개최한다고 28일 밝혔다.

부산시가 29일 오후 2시 부산항국제전시컨벤션센터 이벤트홀(D)에서 수산식품기업의 혁신성과를 공유하고 지역 간 우수사례를 확산하기 위한 블루푸드 밸류업 데이를 개최한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

행사에는 부산시와 해양수산부, 경기도, 충남도, 경남도 관계자와 수산식품기업, 학계, 유관기관·단체, 전문가 등 100여 명이 참석할 예정이다. 부산시가 주최하고 부산테크노파크가 주관하며 해양수산부가 후원한다.

이번 행사는 해양수산부의 '수산식품기업 도약지원사업' 지역별 성과를 공유하고 참여 지역의 우수기업 사례를 확산하기 위해 마련됐다.

수산식품기업 도약지원사업은 성장 가능성이 있는 수산식품기업의 사업모델 전환과 경쟁력 강화를 지원하는 사업이다. 해양수산부가 2024년부터 추진하고 있으며 부산을 포함한 전국 6개 광역지자체가 참여하고 있다.

행사는 개회식과 전문가 기조강연, 부산 지역 사업 종합성과 발표, 블루푸드 전시제품 관람 및 네트워킹, 우수기업 성과 발표 순으로 진행된다.

이기원 월드푸드테크협의회장은 '부산×블루푸드테크×컬쳐플랫폼'을 주제로 블루푸드테크 동향과 발전 방향을 발표한다. 남병혁 부산테크노파크 블루푸드센터장은 부산 지역 사업 성과와 기업지원 사례를 소개한다.

우수기업 발표에는 부산·경기·충남·경남 참여기업 5곳이 나선다.

부산에서는 청산에식품이 유기농 곡물 소재를 활용한 고차가공 유기농 김스낵 개발 사례를 발표한다. 명성식품은 글루텐프리 가루쌀을 활용한 생선 스낵 개발 사례를 소개한다.

경기 부일은 '모두의 현명한 선택, 모현상회' 브랜딩 사례를, 충남 태경식품은 김을 활용한 스낵제품 개발 사례를 발표한다. 경남 더블유씨푸드는 통영 어패류를 활용한 '통영해장' 개발 과정을 소개한다.

시는 사업을 통해 국비와 시비 33억 원을 투입해 지역 수산식품기업 26곳을 지원했다. 지원 분야는 신제품 개발과 기술 고도화, 브랜딩, 판촉 등이다.

2024년부터 2025년까지 신제품 26건 개발과 기술력 확보 14건, 신규고용 창출 등의 성과가 나왔다. 국내 대형 유통업체 상품기획자와 기업을 연계해 맞춤형 상품 개발과 판로 확대를 지원한 결과, 신규 매출 40억 원도 발생했다.

심재민 해양수도전략실장은 "부산의 성과를 지자체와 기업이 공유하고 새로운 협력과 비즈니스 기회를 만드는 계기가 되길 기대한다"며 "기술개발부터 사업화와 판로 개척, 수출까지 기업이 지속적으로 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com