부산해경, 해상 응급환자·주취자 추락 구조·이송

AI 핵심 요약beta
- 부산해경이 24일 밤 해상 사고 2건을 구조·이송했다
- 중국인 선원은 작업 중 넘어져 갈비뼈를 다쳤다
- 주취자 1명도 해상 추락 뒤 119와 합동 구조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
술에 취한 B씨, 밧줄에 매달려 구조
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산해양경찰서는 밤사이 부산 앞바다에서 발생한 응급환자와 주취자 해상 추락 사고 2건에 대해 신속한 구조·이송을 완료했다고 25일 밝혔다.
부산해경에 따르면 지난 24일 오후 8시55분경 영도구 생도 남서쪽 약 3㎞ 해상을 항해하던 바하마 국적 벌크선(4만1655t)에서 중국인 선원 A(40대)씨가 작업 중 넘어져 갈비뼈 부위에 열상을 입었다는 신고가 접수됐다.
부산해경은 경비함정과 중앙해양특수구조단 구조정을 현장으로 보내 A씨를 육상으로 신속히 이동했다. 이후 A씨는 119구급대에 인계돼 인근 병원으로 이송됐다.
앞서 이날 오후 6시47분경 서구 남항 내 제빙공장 앞 해상에서 '사람이 밧줄을 잡고 버티고 있다'는 신고가 들어왔다.
부산해경은 남항파출소 육상팀과 중앙해양특수구조단을 현장으로 보내 B(50대)씨를 119와 합동으로 구조했다. 구조 당시 B씨는 구명조끼를 착용하지 않은 상태였으며 건강에는 이상이 없었으나 술에 취한 것으로 확인됐다. B씨는 경찰에 인계돼 주취해소센터로 이송됐다.
부산해경 관계자는 "해상에서는 작은 부주의도 큰 사고로 이어질 수 있다"며 "위급상황 발생 시 지체 없이 해양경찰에 신고해 달라"고 당부했다.
news2349@newspim.com