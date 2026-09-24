박승원 광명시장, 추석 연휴 첫날 주요 시설 방문…안전점검·근무자 격려

AI 핵심 요약beta
- 박승원 광명시장이 24일 추석 연휴 안전 점검에 나섰다
- 도시통합운영센터·노인요양센터·광명동굴을 살펴봤다
- 광명시는 11개 대응반 160여명으로 비상대응을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연휴 기간 안전관리 실태 및 관람객 동선 꼼꼼히 점검
시, 연휴간 11개 대응반 160여 명 투입해 비상 대응체계 가동
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 시민들과 관광객이 안전하고 편안하게 추석 연휴를 보낼 수 있도록 주요 시설에 대한 현장 점검 및 종합 대응 강화에 나섰다.
박승원 광명시장은 추석 연휴 첫날인 24일 오전 도시통합운영센터, 광명시립노인요양센터, 광명동굴을 차례로 찾아 시설별 운영 상황과 안전관리 실태를 직접 점검하고 연휴 근무자들을 격려했다.
박 시장은 먼저 도시통합운영센터를 방문해 시 전역의 관제 상황과 비상 대응체계를 살펴봤다. 현장 근무자들에게 "추석 연휴에도 도시 안전을 위해 현장을 지켜줘 감사하다"며 "각종 긴급 상황 발생 시 신속하고 철저하게 대응할 수 있도록 관제 및 상황 관리에 만전을 기해달라"고 당부했다.
이어 광명시립노인요양센터를 찾은 박 시장은 어르신들의 돌봄 환경과 시설 안전 상태를 점검하며 한가위 인사를 전했다. 근무 중인 종사자들에게는 "어르신들이 편안하고 안전하게 명절을 보낼 수 있도록 세심한 돌봄과 안전관리에 각별히 신경 써달라"고 강조했다.
마지막으로 방문객이 몰릴 것으로 예상되는 관광 명소인 광명동굴을 찾아 관람객 동선과 안전시설물 상태를 집중적으로 점검했다. 박 시장은 "방문객들이 안전하고 쾌적하게 시설을 이용할 수 있도록 시설 관리와 안전사고 예방에 최선을 다해달라"고 지시했다.
박승원 광명시장은 "추석 연휴에는 평소보다 인구 이동과 시설 이용이 크게 늘어나는 만큼 현장 구석구석을 세심히 살펴야 한다"며 "시민과 방문객 모두가 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 연휴 기간 발생하는 제반 상황에 즉각 대응하겠다"고 말했다.
광명시는 추석 연휴 나흘간 총괄반, 재난·재해대책반, 교통대책반, 보건의료반, 청소대책반 등 11개 대응반에 160여 명의 비상 근무 인력을 투입해 분야별 종합대책을 차질 없이 추진하고 있다.
1141world@newspim.com