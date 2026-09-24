[기고] "한동훈에게 필요한 것은, '더 큰 그릇'이다"

AI 핵심 요약beta
- 황종원 전 경남도의원이 24일 한동훈 의원에 조언했다.
- 그는 한 의원의 소신과 전투력을 높이 평가했다.
- 그러나 사람을 품는 넓음과 성찰이 필요하다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"군자화이부동(君子和而不同)"이라는 말이 있다. 생각이 다르더라도 서로 조화를 이루며 함께할 수 있어야 한다는 뜻이다.
정치는 나와 생각이 같은 사람만으로 할 수 없다. 때로는 나를 비판하는 사람과도 손을 잡아야 하고, 다른 생각을 가진 사람의 마음까지 얻어야 한다.
요즘 한동훈 의원이 언론에 자주 오르내린다. 나는 한 의원을 아끼는 사람 중 한 사람이다. 지금의 보수 정치에서 자신의 생각을 분명하게 말하고, 물러서지 않고 싸울 줄 아는 정치인을 찾기가 쉽지 않다. 그런 점에서 한 의원의 소신과 전투력은 분명한 자산이다.
하지만 정치가 말과 논리만으로 완성되는 것은 아니다. 정말 어려운 것은 사람을 얻는 일이다. 말의 힘은 순간적으로 사람을 움직일 수 있지만, 사람의 마음을 얻는 힘은 오랜 시간과 경험 속에서 만들어진다.
나는 한 의원이 아직 그 과정에 있다고 생각한다. 혼자 앞서가는 것보다 함께 가는 것이 어렵고, 상대를 꺾는 것보다 상대의 마음을 얻는 것이 훨씬 어렵다.
결국 큰 정치는 사람을 품는 데서 시작된다. 그렇기에 한동훈에게는 자신을 돌아보는 용기도 필요하다고 생각한다.
정치인에게 지나간 선택과 판단을 돌아보는 것은 약함이 아니다. 자신의 판단을 냉정하게 성찰하고, 잘못이 있다면 바로잡을 줄 아는 사람이 더 큰 정치로 나아갈 수 있다.
우리 정치사에도 실패와 좌절, 갈등과 시련을 겪으며 성장해 시대를 대표하는 지도자가 된 이들이 있었다. 정치는 경력만으로 사람을 만드는 것이 아니다. 시간과 시련이 정치인을 만든다.
한 의원에게는 아직 시간이 있다. 초선 의원으로서 의정활동을 통해 실력을 보여주고, 자신의 소신은 지키되 더 넓게 사람을 품었으면 한다. 자신을 반대하는 사람의 목소리까지도 들을 수 있는 여유가 생긴다면, 지금의 날카로운 전투력은 훨씬 큰 정치적 힘으로 바뀔 수 있을 것이다.
나는 한 의원이 단순히 말을 잘하는 정치인, 싸움을 잘하는 정치인에 머물기를 바라지 않는다. 지금의 소신과 전투력은 그대로 가져가되, 사람을 품는 넉넉함과 자신의 부족함을 돌아보는 겸손함까지 더했으면 한다. 그렇게 된다면 지금의 한 의원과 앞으로의 한 의원은 분명 달라질 것이다.
정치는 결국 혼자 빛나는 것이 아니라, 사람들과 함께 길을 만들어가는 일이다. 한 의원에게는 아직 기회가 있다. 그래서 나는 비판하고 싶은 마음보다, 잘 성장했으면 하는 마음이 더 크다.
칼은 이미 충분히 날카롭다. 이제는 그 칼을 품을 수 있는 더 큰 그릇이 필요하다. 그것이 내가 한 의원에게 바라는 정치다.
※ 외부 필진 기고는 본사 편집 방향과 다를 수 있습니다.