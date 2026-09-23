부산 강서구, 대학·기업과 협력…"산업 인재 양성·기술 지원 강화"

AI 핵심 요약beta
- 강서구는 23일 5개 기관과 산학협력 협약을 맺었다.
- 지역 산업 고도화와 기술 애로 해소에 나서기로 했다.
- 청년 교육·취창업 연계로 인재 양성도 추진했다.
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청년 취업 연계 프로그램 운영
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 대학과 기업, 지자체가 부산 강서구 산업 현장에 필요한 인재 양성과 기술 지원에 나선다.
강서구는 23일 지역 산업 육성과 산학협력 활성화를 위해 5개 기관과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 박상준 강서구청장과 에이스엔지니어링·아이디노 대표, 동아대학교 총장, 부산산학융합원 원장 등이 참석했다.
협약 기관은 지역 주력산업 고도화와 혁신성장을 위한 공동 프로그램을 발굴한다. 대학 연구 성과의 사업화와 기업의 기술 애로 해소를 위한 산·학·연 연계 지원에도 나선다.
지역 청년을 대상으로 역량 강화 교육과 취·창업 연계 프로그램을 마련하고 정례 협의체를 운영해 지역 현안에도 공동 대응한다.
대학과 기업은 산업 현장에서 요구하는 인재를 양성하고 교육과 취업·창업을 연계할 계획이다. 강서구는 이를 통해 기업의 인력난과 기술 애로 해소를 지원한다는 방침이다.
강서구는 에코델타시티와 연구개발특구 등 산업 기반을 활용해 대학·기업·공공기관 간 협력을 확대하고 기업 유치와 성장 지원을 강화할 계획이다.
박상준 구청장은 "산업 현장의 요구를 반영한 인재 양성과 기업 지원이 이뤄지도록 대학·기업·지자체 간 협력을 강화하겠다"며 "지역 기업 유치와 청년 일자리 창출로 이어질 수 있도록 행정 지원을 이어가겠다"고 말했다.
협약 기관 대표들은 지역 산업 육성과 기업 지원을 위해 공동 사업을 발굴하고 협력 체계를 운영하기로 했다.
news2349@newspim.com